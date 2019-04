Am Samstagnachmittag haben sich auf dem Zürcher Helvetiaplatz mehrere tausend Personen besammelt, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Der Umzug, der von 14.30 bis 16.30 Uhr dauerte, verlief gemäss einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei weitgehend friedlich. An der Bahnhofstrasse wurden aber gemäss Mitteilung die Fensterscheiben einer Bank mit roter Farbe verschmiert. Zudem kam es an der Verzweigung Nüscheler-/Uraniastrasse zu einer weiteren Sachbeschädigung; gemäss ersten Aussagen haben Umzugsteilnehmer die Heckscheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen. Inzwischen haben mehrere Personen bei der Polizei Anzeige erstattet. Diese hat nun ihre Ermittlungen aufgenommen. (AZ)