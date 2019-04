Es ist schon dunkel, als Daniela Friedli und Sonja Gehrig den Hof von Thomas Grob in Urdorf erreichen. Ohne gross Worte zu verlieren, folgen die Frauen dem Bauern in den Schopf hinter dem Wohnhaus. Dort lagern säckeweise Kartoffeln. «Die keimen schon leicht, die kann ich nicht mehr gut verkaufen», sagt Grob und zeigt auf einen Kartoffelsack. Nicht nur dieser wandert in den Kofferraum des Autos. Der Bauer hat noch eine Überraschung. «Das ist eine violette Sorte. Man nennt diese Kartoffeln Blaue St. Galler», sagt er und halbiert eine kleine Knolle.

«Die Bezüger werden sich freuen. So schöne Kartoffeln gibt es selten», sagt Gehrig. Die Urdorfer GLP-Kantonsrätin sammelt an diesem Mittwochabend mit Helferin Daniela Friedli Lebensmittel im Dorf, um sie anschliessend an armutsbetroffene Urdorferinnen und Urdorfer zu verteilen. Gehrig gründete «Aufgetischt statt weggeworfen» 2015, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. «Gleichzeitig können wir Menschen damit eine Freude bereiten. Diese Kombination ist perfekt», sagt Gehrig, die den Verein als Präsidentin leitet. Mittlerweile engagieren sich 40 Personen aus Urdorf als freiwillige Helfer und sammeln jeden Montag- und Mittwochabend Esswaren. Seit der Gründung konnten in der Gemeinde über 30 Tonnen Lebensmittel vor dem Wegwerfen bewahrt und an Armutsbetroffene verteilt werden.

Der Präsidentin von «Aufgetischt statt weggeworfen» ist die Hilfe auf lokaler Ebene wichtig. «Nicht nur die Bezüger, sondern fast alle Akteure kommen aus Urdorf. Wir arbeiten mit dem lokalen Beck, dem Bauern und den hier ansässigen Lebensmittelläden Coop und Migros zusammen», sagt Gehrig. So besetzten sie eine Nische und würden bereits bestehende grosse Lebensmittelhilfe-Organisationen nicht konkurrenzieren.

Hohe Ansprüche

Seit vier Jahren unterstützt Bauer Grob den Verein. Er spendet den Helfern nicht nur Kartoffeln, sondern im Herbst auch Kürbisse. Hinzu kommen Eier von Junghennen, die bei einem Gewicht unter 54 Gramm nicht für den Handel geeignet sind. «Ich finde es hervorragend, dass auf diese Weise Lebensmittel vor dem Abfall gerettet werden können», sagt Grob. Den Kern des Food-Waste-Problems sieht er beim Handel und nicht bei den Konsumenten. «Die Ansprüche des Handels sind hoch. Er gibt vor, was der Konsument will und was nicht. Obwohl viele Konsumenten wohl auch bereit wären, zum Beispiel krummes Gemüse zu kaufen.»

Den zweiten Stopp legen Friedli und Gehrig bei der Bäckerei Ghilardi ein. «Wenn es abends noch etwas kühl ist, stellt uns der Beck die Ware hinter der Bäckerei bereit», sagt Gehrig. Und so treffen die Frauen auf drei Boxen mit Brötli, Gipfeli, Gebäck, Wurstweggen und Berliner. Zügig geht es weiter. Es ist kurz vor 20 Uhr, als Gehrig an das Rampentor bei der Migros im Spitzacker klopft. Erwartungsvoll blicken die Frauen zum Migros-Angestellten, der ihnen die Lebensmittel überreicht. Die Ausbeute fällt an diesem Abend jedoch mager aus. Vor allem Fleisch und Milchprodukte, die bei den Bezügern besonders beliebt sind, gibt es fast keine. Und auch das Gemüse fehlt. Ausser ein paar Päckchen Basilikum hat es nichts Grünes dabei. «Normalerweise erhalten wir insgesamt fast 100 Kilo Lebensmittel pro Abend, doch heute werden es wohl nur 30 Kilo sein», sagt Friedli.