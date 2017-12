Es ist ein erster Schritt. Die Klubbetreiber realisierten, dass sie besser auf Schallisolationen achten müssen. Wir schauten genauer hin, damit es in den Innenhöfen nicht zu laut wird und kontrollierten auch 24-Stunden-Shops. Man hat neue WCs aufgestellt. All das hat das Bewusstsein geschärft. Beide Seiten haben gelernt, die Interessen der anderen zu erkennen. Die Leute sollen dort wohnen können. Es ist aber auch wichtig, dass wir das bunte und vielfältige Nachtleben haben. Das Nachtleben ist ja auch ein Standortvorteil für Zürich.

Welche Akzente wollen Sie in den nächsten vier Jahren setzen?

Längerfristig müssen die Rahmenbedingungen für die Stadtpolizei und für Schutz und Rettung verbessert werden. Wir planen neue Gebäude: etwa das Ausbildungszentrum Rohwiesen für Sanitäter, Feuerwehrleute und einen Teil der Polizeiausbildung, das nächstes Jahr zur Abstimmung kommt und im Leutschenbach-Quartier entstehen soll. Zudem sollen neue Wachen gebaut werden für Schutz und Rettung. Gerade bei Schutz und Rettung merken wir, dass die Stadt an den Rändern schnell wächst und die Einsatzzeiten aus der zentralen Wache in der Innenstadt zu lang sind. Das heisst, wir müssen dezentralisieren. Bei der Wache Nord und dem Umbau der bestehenden Wache im Süden sind wir in der Planung, eine Wache West ist angedacht. Die Wache Ost liegt noch in fernerer Zukunft, wir suchen einen Standort. Auch die Polizei muss sich anpassen an die neuen Schwerpunkte der Stadt, die sich bilden. Das ist das eine, an dem ich dranbleiben will.

Und das andere?

Die Umsetzung des Projekts Polizeiarbeit in urbanen Spannungsfeldern, zu dem unter anderem auch die erwähnten Bodycams gehören. Für Personenkontrollen haben wir etwa eine neue App entwickelt, mit der wir erstmals in der Schweiz erfassen, wie viele Personenkontrollen gemacht werden, aus welchen Gründen, an welchen Orten und zu welchen Zeiten. Zudem gibt es eine neue Dienstanweisung mit klaren Kontrollkriterien. Das soll eine Grundlage zur Verbesserung von Personenkontrollen bilden.

Was gilt es zu verbessern?

Die Polizeiarbeit ist hervorragend. Jedes Jahr gibt es 60'000 Polizeieinsätze, wir haben einige wenige Reklamationen von Leuten, die sich beschweren, sie seien nur wegen ihres fremdländischen Aussehens kontrolliert worden. Es sind wenige Beschwerden, und es sollen künftig noch weniger Beschwerden sein. Besser werden kann man immer.

Sind Sie als AL-Stadtrat bei der Stadtpolizei eigentlich auf Widerstand gestossen?

Anfangs war eine gewisse Skepsis da. Aber es gibt eine lange Tradition von linksgrüner Führung der Stadtpolizei Zürich. Darauf konnte ich aufbauen.

Können Sie sich vorstellen, im Frühling das Departement zu wechseln?

Ich würde gerne weiterführen, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Aber der Entscheid fällt im Gesamtgremium.