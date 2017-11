Zur Steuererhöhung der Primarschule kommt für Oetwiler Steuerzahler hinzu, dass ihre politische Gemeinde vorschlägt, den Steuerfuss von 41 auf 46 Prozent zu erhöhen. Klappt das nicht, resultierte stattdessen eine Neuverschuldung um 800 000 Franken (Oetwil wurde 2016 schuldenfrei).

Hintergrund: Die Oetwiler Aufwände steigen stark. Allein bei den Positionen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt kommen 2018 Nettoausgaben von 600 000 Franken hinzu. «Diese Aufwendungen sind gesetzlich vorgeschrieben und können seitens Gemeinde nicht beeinflusst werden», betont diese in einer Mitteilung.

Oetwiler Steuerfuss gilt seit 2000

Hinzu kommen 2018 Investitionen von total 1,04 Millionen Franken. Den grössten Teil macht die Sanierung des Pumpwerks Letten für 510 000 Franken aus. Zudem schlägt die Erneuerung der Limmattalstrasse im kommenden Jahr mit 300 000 Franken zu Buche.

Die budgetierte Oetwiler Steuererhöhung ist historisch, gilt doch der heutige Steuerfuss seit dem Jahr 2000. «Es tut mir sehr weh, fünf Prozent mehr fordern zu müssen. Aber wir können die Augen nicht vor den Tatsachen verschliessen», sagt Gemeindepräsident Studer. Bereits in den Vorjahren habe man kein Polster gehabt. «Wäre der Kostenanstieg einmalig, könnten wir Schulden machen und diese über die Jahre abbauen. Aber dieser Kostenanstieg ist dauerhaft. Er muss darum dauerhaft finanziert werden», sagt Studer weiter. Es liege in der Verantwortung der Stimmbürger, den Steuerfuss festzulegen: «Ich zeige die Zahlen auf und betreibe dabei keine Schönfärberei.»

Steuererhöhung notwendig

Die Rechnungsprüfungskommission sieht eine Steuererhöhung auch als notwendig an – aber noch nicht jetzt. Sie will verhindern, dass die Oetwiler von einem Jahr aufs andere einen um 12 Prozentpunkte höheren Steuerfuss haben. Darüber diskutiert die Gemeindeversammlung am 28. November.

Und wer weiss: Vielleicht sorgt die siebenprozentige Erhöhung der Schule dafür, dass am 12. Dezember für einmal mehr Stimmbürger an die Schulgemeindeversammlung kommen. «Rein schon vom demokratischen Prinzip her wäre das auch mal eine schöne Sache», findet Studer. Bei der letzten Versammlung im Juni waren nur 26 anwesend – der Grossteil davon Behördenmitglieder.