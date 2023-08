Limmattal Rüsler, Üetliberg oder Lägern: Wo der leidenschaftliche Velofahrer Heinz Gysin in der Region am liebsten unterwegs ist Wer gerne aufs Velo steigt, kann vor der Haustür viele interessante Touren in Angriff nehmen. Der Urdorfer Heinz Gysin gibt Tipps, welche Ziele sich besonders lohnen.

Heinz Gysin hat mit seinem vor rund sieben Jahren gekauften E-Mountainbike bereits über 40’000 Kilometer zurückgelegt. Bild: Florian Schmitz

Für Velofahrerinnen und Velofahrer hat das Limmattal sowohl als Region wie auch als Ausgangspunkt für umfangreichere Touren einiges zu bieten. Dank der Veloroute entlang der Limmat und den Hügelzügen auf beiden Talseiten muss man nicht weit fahren, um dem von Beton dominierten Alltag in der dicht besiedelten Agglomeration zu entfliehen. Es sei schön, wenn man vor dem Losfahren nicht zuerst ins Auto hocken muss, sagt der Urdorfer Heinz Gysin. «Im Limmattal stehen eh schon zu viele im Stau.»

Als leidenschaftlicher Velofahrer kennt sich der 82-Jährige in der Region bestens aus. Früher sei er viel auf dem Rennrad unterwegs gewesen und dabei auch viel von der Welt gesehen. So fuhr er etwa zweimal von Barcelona nach Zürich und hat auch schon viele Pässe überquert, die von der Tour de France bekannt sind. Vor rund sieben Jahren sei er dann «seniorenmässig» aufs E-Bike umgestiegen, erzählt der 82-Jährige, der bis zu seiner Pension 25 Jahre lang in der Sportanlage Zentrum in Urdorf nach dem Rechten schaute. Sein Rennvelo habe er dann gleich verkauft, damit er nicht wieder rückfällig werde, sagt er und lacht.

Mittlerweile habe er mit seinem E-Bike schon über 40’000 Kilometer zurückgelegt, also zusammengezählt schon etwa einmal die ganze Welt umrundet, erzählt Gysin. Vor dem Kauf habe er zunächst gedacht, er höre lieber ganz auf, denn so ein motorisiertes Velo sei nichts Richtiges. Aber nach dem ersten Ausprobieren sei er schnell auf den Geschmack gekommen. «Der Umstieg vom Rennvelo hat mich richtig motiviert», sagt er. «Seither kann ich wieder Touren unternehmen, die sonst gar nicht mehr möglich wären.»

Gutes Wegnetz auf der linken Hügelkette

Weil er selbst viel im Limmattal und der Umgebung unterwegs ist, hat er auch viele Tipps für weniger erfahrene Velofahrerinnen und Velofahrer parat. Im Austausch mit anderen falle ihm oft auf, dass viele die Region gar nicht so genau kennen würden. So ernte er etwa oft fragende Blicke, wenn er vom Hasenberg erzähle. Dabei biete die hügelige Landschaft links der Limmat flussabwärts ein gutes Wegnetz über den Heitersberg und den Rüsler. So könne man etwa eine Richtung über die Krete absolvieren und das Panorama über dem Reusstal geniessen und dann durch den Wald oder entlang der Limmat wieder zurückfahren.

Apropos Limmat: Dem Fluss entlang hat es Gysin das malerische Teilstück neben der Spreitenbacher Industrie besonders angetan. Denn dank des schönen Streifens Natur am Fluss könnte diese gedanklich nicht weiter weg sein. In der Limmatkurve lädt zudem eine Insel zum Verweilen und zum Baden ein.

Auf der linken Seite des Limmattals warten noch weitere interessante Touren. Nicht nur der Üetliberg biete viele Möglichkeiten. Wenn man auf der Albiskette weiterfahre, könne man für Rundfahrten flexibel Abzweigungen Richtung Tal nehmen und etwa durchs Reppischtal zurückfahren. Auch der Türlersee lasse sich gut in Touren einbinden und sei dank Gratisparkplätzen auch ein passender Ausgangspunkt für Ausfahrten in Richtung Innerschweiz.

Schöne Gewässer als Ausflugsziel

Für einen gemütlichen Ausflug mit Bademöglichkeit und einer schönen Beiz empfiehlt Gysin einen Abstecher zum Hedinger Weiher im Säuliamt. Nach Hedingen führen viele verschiedene Wege, vom Dorf aus führt dann ein kleiner Aufstieg zum Weiher. Ebenfalls empfehlenswert sei die Route auch über Birmensdorf, Aesch und Arni nach Unterlunkhofen ins Reusstal. Flussabwärts weitet sich die Reuss dort zur naturgeschützten Auenlandschaft aus. Der sogenannte Flachsee ist nicht nur für viele Vögel und Ornithologen ein kleines Paradies.

Auch die Lägern hat es Gysin angetan. Mehrere gute Velowege würden hoch zum Berg führen. Auf der Hochwacht seien sowohl die Aussicht als auch die Beiz toll. Er fahre am liebsten von Otelfingen oder Buchs aus hoch zur Lägern und dann über Regensberg wieder runter.

Wenn er das Velo zunächst ins Auto packe, müsse er gar nicht allzu weit fahren, um wieder neue Gebiete zu erschliessen, sagt Gysin. Ab Rüti oder Wetzikon seien viele schöne Touren durchs Zürcher Oberland möglich – zum Beispiel hoch zum Atzmännig. Von Winterthur aus biete das Tösstal ebenfalls tolle Velorouten, und auch die Gegend um den Lindenberg im Aargau, der über dem Hallwiler- und dem Baldeggersee thront, sei empfehlenswert.