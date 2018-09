Seit 33 Jahren arbeitet Rocco Masullo auf dem Bau. «Aber einen Fluss habe ich noch nie gebaut», sagt der Winterthurer. Gestern Vormittag kam dann der grosse Moment für den 57-jährigen Italiener. Mit ruhiger, erfahrener Hand führte er die Baggerschaufel zum Kies. Und schaufelte und schaufelte. Bis das Kies dem Wasser nicht mehr im Weg stand – und der neue Nebenfluss durch die Dietiker Grien-Insel fertig war. Ein historischer Moment.

Angefangen hatten die Bauarbeiten für den Nebenfluss im Dezember. Damals wurde eine grosse Furche durch den Inselwald gezogen – das Flussbett.

Bis dieses gefüllt wurde, dauerte es noch eine ganz Weile: Mit jeweils einem Kiesdamm am Anfang und am Ende des zukünftigen Nebenflusses wurde die Limmat daran gehindert, in die Grien-Insel zu fliessen. Dank den beiden Dämmen blieben wichtige Stellen der Insel – insbesondere der ehemalige Limmatuferweg – für andere Bauarbeiten erreichbar.