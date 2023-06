Fussball Zwei Runden vor Saisonschluss ist klar: Der FC Dietikon kehrt in die 1. Liga zurück Die Limmattaler gewinnen in Grenchen dank eines Tors von Bondoy Itoko mit 1:0 und steigen damit definitiv auf. Die Freude bei Spielern, Betreuern und Fans war riesig.

Verdienter Jubel im grossen Stadion: Die Dietiker feiern am Samstagabend ihre Rückkehr in die 1. Liga. Michel Sutter (3. 6. 2023)

«Achtung, ich stinke ein bisschen nach Bier», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone nach dem Spiel vorsorglich. Eben erst hatten ihm die nach Grenchen mitgereisten Dietiker Fans eine Bierdusche verpasst. Und zuvor, während seiner Ansprache an die Mannschaft nach dem Dietiker Sieg, hatte ihn Fabio Rodriguez mit einem Eimer Wasser überschüttet. Der Dietiker Coach stand im Zentrum des Dietiker Jubels und zeigte sich erleichtert, dass sein Team mit dem Sieg in Grenchen den Aufstieg nun auch mathematisch geschafft hatte. Tarone:

«Heute ging eigentlich alles auf. Es war ein gewisser Druck da, weil wir gewinnen mussten. Aber wir haben es uns verdient, in die 1. Liga aufzusteigen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und auf den Verein.»

Stolz durfte er auch tatsächlich sein. Dietikon zeigte in Grenchen über weite Strecken eine abgebrühte Leistung gegen die Solothurner, für die das Spiel gegen die Limmattaler die letzte Chance war, den Abstieg zumindest noch hinauszuzögern. Allerdings hatten die Hausherren gegen die Gäste aus dem Limmattal von Anfang an einen schweren Stand. Der FCD spielte in der ersten Hälfte dominant, während Grenchen kaum einmal in den Dietiker Strafraum vordrang. Erst nach 40 Minuten kamen die Hausherren zu einer richtigen Torchance. Es war die einzige Phase der ersten Halbzeit, in der die Solothurner die Gäste aus dem Limmattal unter Druck setzen konnten.

Viel Platz für den einzigen Torschützen: Dietikons Bonday Itoko hat alle Zeit dieser Welt. Michel Sutter (3. 6. 2023)

Und genau in dieser Phase ging Dietikon in Führung: Bonday Itoko umspielte im Grenchner Strafraum den herausgeeilten Torhüter Breogan Espasadin geschickt und schob zum 1:0 ein. «Ich habe seit 15 Spielen nicht mehr getroffen, und jetzt habe ich dieses wichtige Tor erzielt», sagte Itoko nach der Partie und strahlte. «Das ist ein geiles Gefühl.»

Einziges Dietiker Manko: die Chancenauswertung

In der zweiten Hälfte kamen die Grenchner etwas besser ins Spiel, die Chancen waren jetzt gleichmässiger verteilt. Fabio Rodriguez und Leandro Di Gregorio hatten Möglichkeiten auf Dietiker Seite. Die beste Chance der zweiten Halbzeit hatte allerdings ein Solothurner: Der eingewechselte Louis Blösch kam nach einem Duell gegen Dietikons Captain Pa Modou an den Ball, Dietikons Torhüter Andris Vanins sprintete aus dem Tor, und Blösch lupfte den Ball über Vanins – und ganz knapp auch übers Tor. Es war die letzte nennenswerte Möglichkeit dieser Partie. «Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben», so Tarone. «Wir hätten das 2:0 oder gar 3:0 schiessen müssen. Aber Grenchen spielte um den Ligaerhalt, und wir wussten, dass sie uns nichts schenken werden.»

Am Ende war das Resultat jedoch zweitrangig. Die Dietiker können jetzt definitiv für die 1. Liga planen. Und FCD-Präsident Claudio Lorenzet gab schon mal die Marschrichtung vor: «Wir wollen in der 1. Liga sicher nicht gegen den Abstieg spielen. Wir wollen uns im Mittelfeld etablieren.» Dass dies den Limmattalern gelingen wird, davon ist er überzeugt. Denn die Dietiker halten bereits nach Verstärkungen Ausschau. «Am Montag kommen noch vier, fünf Spieler ins Probetraining», sagte Lorenzet.

Tarone will die Saison auf Rang 1 beenden

Für Cheftrainer Tarone und seine Schützlinge gilt es derweil, die Konzentration in den verbleibenden zwei Partien hochzuhalten. «Wir wollen seriös weiterarbeiten. Das Ziel ist natürlich, die Saison als Leader zu beenden.» Die Aussichten dazu stehen gut: Verfolger Muttenz spielte gegen Red Star torlos unentschieden und hat nun drei Punkte Rückstand auf die Limmattaler. Zudem will Tarone in den verbleibenden Partien rotieren und Spieler bringen, die in dieser Saison etwas weniger zum Zug gekommen sind. «Schliesslich hat das ganze Kader den Aufstieg geschafft», sagte er. Den Aufstieg offiziell feiern werden die Dietiker dann am 17. Juni auf der heimischen Dornau nach der Partie in Windisch.