Das Schlieremer öV-Netz erhält ab Ende 2017 zwei neue Bushaltestellen. Bedient werden sie ab dem Fahrplanwechsel im Dezember vom Uitiker Ortsbus 201. Wie bereits bekannt war, befindet sich eine der neuen Haltestellen gegenüber der katholischen Kirche an der Uitikonerstrasse. Hinzu kommt eine an der Rütistrasse, wo ab Ende 2017 ebenfalls die verlängerte Linie 307 halten wird.

Dies schreibt der Stadtrat in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss. Die beiden Haltestellen lässt sich die Stadt für den auf vier Jahre ausgelegten Probebtrieb insgesamt 140 000 Franken kosten, was einem jährlichen Beitrag von 35 000 Franken entspricht. «Für die Schlieremer Bevölkerung ergibt sich dadurch ein klarer Mehrwert», sagt Werkvorstand Stefano Kunz (CVP). So könne man neu etwa von der Kampstrasse mit dem Bus via Rütistrasse ins Kletterzentrum.

Mit diesem Schritt reagiert die Stadt auf Druck aus der Bevölkerung, dem Parlament und aus der Nachbargemeinde. Nach dem Nein zur Ortsbus-Initiative an der Urne vor einem Jahr versprach der Stadtrat, sich der öV-Erschliessung des Stadtrandes anzunehmen. Immerhin votierten damals 45 Prozent für einen Ortsbus, der die Schlieremer Aussenquartiere in drei Schlaufen hätte ans Zentrum anbinden sollen. Trotz der Nein-Parole des Stadt- und Gemeinderates waren diese Stimmberechtigten auch gewillt, einmalige Investitionskosten von 400 000 Franken sowie eine Million jährlich für die Betriebskosten zu sprechen.