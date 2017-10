Es überrascht nicht: Die weitere Arbeit an der Zentrumsplanung, insbesondere am Baufeld Ost, ist das, worauf sich Oswald bis zum Abtritt weiterhin am meisten freut. Nach dem Abtritt bleibt er in der FDP-Ortspartei: «Ich werde die Geroldswiler Politik sicher weiter beobachten, das ist klar.» Ob er schon bei seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin mitverfolgen kann, wie die Planung beim Entwicklungsgebiet Werd unterhalb der Autobahn einen Schritt weiterkommt, wird sich weisen. Klar ist: Das Thema Werd wird irgendwann in den nächsten Jahrzehnten die Geroldswiler Politik für lange Zeit dominieren. Mit der Zentrumsplanung und dem Umbau des Hotels unter Liegenschaftenvorsteher Peter Christen (FDP) – es sollen alters- und behindertengerechte Wohnungen entstehen – ist die Gemeinde aber noch für einige Zeit beschäftigt.