Im Kanton Zürich haben sich heute rund 31‘500 Kinder zum ersten Mal auf den Weg in den Kindergarten oder in die Schule gemacht. Zum Schulanfang haben der Verein Fussverkehr Schweiz und der VCS eine neue Schulwegkampagne lanciert. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Kantonspolizei Zürich, die Stadtpolizeien Zürich und Winterthur und die Zürcher Kommunalpolizeien an der Kampagne.