Ebenfalls im 12. Jahrhundert wird Urdorf zum ersten Mal in der heutigen Schreibweise in einer Urkunde erwähnt. 1179 werden in einem Dokument über die Stiftung des Klosters Engelberg durch Konrad von Sellenbüren in einem Verzeichnis des Gutsbesitzes Spretinbach (Spreitenbach), Urdorf, Paltoswilare (Baltenschwil), Salenburon (Sellenbüren), Stallenchoven (Stallikon) und Bounstetin (Bonstetten) erwähnt. Bereits vor 1140 ist überdies Besitz des Klosters Muri in Urdorf verbürgt.

Zu einer ähnlichen Zeit wie Aesch findet auch der heutige Bezirkshauptort erstmals Erwähnung in einem Dokument. In einer 1135 verfassten Chronik über das in Süddeutschland gelegene Kloster Zwiefalten wird berichtet, dass Kuno von Wülflingen um das Jahr 1089 dem von ihm gegründeten Kloster unter anderem einen Viertel von Dorf, Kirche und Limmatfischenz in Dietikon übertragen hatte.

Dort wird über einen Gütertausch zwischen dem Felix-und-Regula-Stift in Zürich und dem Grundbesitzer Kundelo berichtet. Zu den Besitzungen gehörten Güter in Cham und Asche. Allerdings wird nicht präzisiert, um welches Aesch es sich handelt. Aus dem Jahr 1184 stammt ein weiteres Dokument, in dem Papst Lucius III. den Besitz des Klosters Engelberg in Asche bestätigte.

Birmensdorfs Nachbargemeinde Aesch erscheint am 28. Dezember 1124 zum ersten Mal in einem Schriftstück. Daraus geht hervor, dass die Aescher ihren Zehnten dem Spital Altstetten, das dem Kloster Engelberg gehörte, zu entrichten hatten. Bereits im Jahr 1036 taucht ein Aesch in einer Urkunde auf.

Auch Birmensdorf ist eine der Limmattaler Gemeinden, die bereits im 1. Jahrtausend n. Chr. erstmals in einem Schriftstück erwähnt wurden. Das Dokument stammt aus dem Jahre 876. Damals schenkte Adalpern dem Felix-und-Regula-Stift in Zürich einen Hof zu Piripoumesdorf. Nur wenig später, im Jahr 885, erfolgte die Schenkung eines weiteren Hofs in Biribumerstorff an das Grossmünster.

Auch im Fall von Schlieren schenkt ein wohlbegüterter Grundbesitzer namens Nandher sein Gut in Würenlingen dem Kloster St. Gallen und erhält sein Eigentum als Leihgabe zurück. Angefertigt wurde das Schriftstück in Sleiron, also Schlieren. Dies wohl deshalb, weil das Kloster im Ort an der Limmat Grundeigentümer war und es von dort nicht allzu weit nach Würenlingen ist.

Oberengstringen, Unterengstringen und Weiningen gehören somit – gemessen an ihrer ersten schriftlichen Erwähnungen – zu den ältesten Gemeinden im Limmattal, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Noch früher, bereits am 1. Juni 828, taucht Schlieren erstmals in einem Schriftstück auf. Wie beim Engstringer Dokument handelt es sich dabei um eine sogenannte Traditionsurkunde.

In einer auf den 8. Februar 870 datierten Urkunde wird Engstringen – zwischen Ober- und Unterengstringen wurde damals noch nicht unterschieden – erstmals schriftlich erwähnt. Aus dem Schriftstück geht hervor, dass ein Grossgrundbesitzer namens Landeloh als Gegenleistung für Schenkungen an das Kloster St. Gallen von diesem unter anderem Liegenschaften in Enstelingon, Affaltrahe (Affoltern) und Reganesdorf (Regensdorf) zu Lehen erhielt. In derselben Urkunde findet auch Weiningen, als Winingon, Erwähnung. Landelohs Besitztümer in der Ortschaft sind Teil der Schenkung ans Kloster St. Gallen.

Wie alt sind unsere Gemeinden? Auf diese an und für sich einfache Frage gibt es mehrere Antworten. Das Limmattal war schon in der Ur- und Frühzeit besiedelt. Auch die Römer liessen sich hier nieder. Ihre Namen erhielten die heutigen Gemeinden allerdings viel später. In der Regel beginnt die Zeitrechnung einer Ortschaft mit ihrer ersten urkundliche Erwähnung. So kommt es, dass Oberengstringen 2020 sein 1150-Jahr-Jubiläum begehen kann und will.

Im 13. Jahrhundert finden sich schliesslich auch noch die Namen von Uitikon und Geroldswil erstmals in Urkunden wieder. Wie in anderen Ortschaften waren zu jener Zeit auch in Uitikon verschiedene Klöster Grundeigentümer in Uitikon. Um 1150 werden erstmals Einkünfte des Grossmünsters in Ringelinchon, also in Ringlikon, vermerkt und vor 1227 dann auch in Uetinchon. Zudem wird 1259 in einer Urkunde auf einen Hof in Uitinkon hingewiesen. Fünf Jahre später werden dann auch Einkünfte des Klosters Wettingen in Uitichon ausgewiesen.

Etwa zur gleichen Zeit wie Uitikon findet sich auch erstmals der Name Geroltzwiler in einem Schriftstück. Es handelt sich dabei um eine auf den 20. April 1255 datierte Schenkung eines Grundstücks in Geroldswil von Ritter Rudolf von Thun und seiner Gattin Emma an das Kloster Wettingen. Wie aus dem Dokument hervorgeht (siehe Bild und dazugehörigen Text links), bestand das Dorf, oder besser gesagt der Weiler, damals aus einigen wenigen Bauernhöfen, aus Äckern, Wiesen und Weiden – wie so viele Ortschaften im Zürichbiet.