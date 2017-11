Die gute Nachricht: Die Bibliothek hat 2016 wieder einen Anstieg bei der Anzahl Ausleihen feststellen dürfen, nachdem die Anzahl Ausleihen zuvor zwei Jahre in Folge abgenommen hatte.

Schaut man sich die Alterskategorien an, fällt auf, dass der Rückgang bei den Erwachsenen am stärksten ist, während sich insbesondere bei den Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren eine gute Zunahme an Ausleihen bemerkbar macht.

Die Ausleihezahlen im Bereich E-Book steigen und steigen. Das dürfte wohl noch einige Zeit so weitergehen.

Bei den Kunden am höchsten im Kurs ist die Belletristik: Dieser Bereich macht nach wie vor den grössten Teil der Ausleihen aus. Auch die Leiterin der Geroldswiler Bibliothek, Cornelia Voltzenlogel, liest besonders gerne Krimis und Thriller.