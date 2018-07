Während Jahrhunderten war die Limmat die Hauptverkehrsachse durchs Tal. Ihre Bedeutung nahm erst ab, als der Staat um 1830 vermehrt in die Entwicklung der Strassen zu investieren begann. Zuvor war der Transport auf dem Landweg ein zweifelhaftes Vergnügen. Die Strassen zwischen den einzelnen Dörfern waren oftmals nicht mehr als auf natürlichem Boden festgestampfte, breite Pfade. Bei Regen blieben die Karren und Fuhrwerke im tiefen Boden stecken. Bei trockenem Wetter hatten die Fuhrleute mit Rad- und Achsenbrüchen wegen der vielen Löcher zu kämpfen. Hinzu kam, dass lange Zeit die Gemeinden für den Bau und Unterhalt der Strassen verantwortlich waren. Das führte dazu, dass der Grossteil der Wege lediglich zur Erschliessung der Äcker diente. Wer es sich also leisten konnte, nutze die Wasserstrasse.

Brückenbau setzte spät ein

Aber auch jene, die das Flussufer wechseln mussten, waren Jahrhunderte lang dazu gezwungen, sich aufs Wasser zu begeben. Denn zwischen Zürich und Baden existierten bis Mitte des 18. Jahrhunderts keine Brücken über die Limmat. Erst 1765 liess das Kloster Wettingen oberhalb des Klostergebäudes einen Übergang erstellen. Im Zürcher Limmattal dauerte es bis ins Jahr 1844, ehe nach langem Seilziehen zwischen Schlieren und Unterengstringen eine erste Brücke über den Fluss errichtet wurde. Bis dahin transportieren Fähren Menschen und Waren vom einen zum anderen Ufer. Und auch sie sorgten immer wieder für rote Köpfe, etwa jene, die 1830 bei Oberengstringen eingerichtet wurde.

Hauptprofiteur und Förderer dieser Fähre dürfte wohl der Fabrikant Heinrich Bebié gewesen sein. 1813 eröffnete er mit seiner Spinnerei in Oberengstringen die erste grosse Fabrik im Limmattal. Mit der Fähre erschloss er sich neue Arbeitskräfte in Altstetten und Schlieren. Allerdings wurden schon bald Vorwürfe laut, dass die auf der linken Limmatseite beheimateten Passagiere das Doppelte für eine Überfahrt bezahlen müssten als die Oberengstringer.

Der bisweilen rege Verkehr auf der Limmat bedeute jedoch nicht, dass gänzlich auf den Transport auf dem Landweg verzichtet wurde. So verkehrten schon seit geraumer Zeit beidseits des Flusses Postboten und Postkutschen. Doch ihre Zeit war schon bald gezählt. Mit der 1847 in Betrieb genommenen Schweizerischen Nordbahn, der sogenannten Spanisch-Brötli-Bahn, die zwischen Zürich und Baden verkehrte, stand nun ein wesentlich schnelleres und günstigeres Transportmittel zur Verfügung. Rund 45 Minuten dauerte die Fahrt mit der Eisenbahn von der einen zur anderen Stadt. Die Billette kosteten in der 3. Klasse 80 Rappen, in der 2. Klasse 1.20 Franken und in der 1. Klasse 1.60 Franken. Die Fahrt in der Kutsche hatte so viel gekostet, wie das 1.-Klasse-Billett. Trotzdem wurde 1855 nochmals der Versuch unternommen, einen Postkutschenkurs zwischen Zürich und Baden einzurichten. Er wurde im Laufe der Jahre jedoch sukzessive verkürzt und 1898 endgültig aufgehoben.

Strassenbau in Fronarbeit

Zu jener Zeit war der Regierungsrat – beflügelt vom liberalen Umsturz in Zürich 1830 – schon seit einigen Jahren damit beschäftigt das Strassennetz im Kanton auszubauen sowie bestehende Verbindungen zu verbessern. So liess er ab 1838 in Grenzgebiet von Schlieren und Dietikon eine Abzweigung nach Niederurdorf als Teil einer überregionalen Verbindung erstellen. Auch die Verbindung von Schlieren nach Uitikon wurde ab Mitte des Jahrhunderts in Angriff genommen. Allerdings liess der Kanton viele dieser Strassen nicht von Fachleuten bauen, sondern in Frondienst von der lokalen Bevölkerung. So mussten etwa die Nieder- und Oberurdorfer einen Teil der Strecke nach Bremgarten selber bauen, wie Elisabeth Lüchinger in ihrer Gemeindechronik schreibt.