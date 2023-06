Zürich/Schlieren Auch der «Salmen» in Schlieren sagt das Konzert des ukrainischen Musikers Artem Pivovarov ab Dem ukrainischen Musiker Artem Pivovarov werden Kontakte zu Rechtsradikalen nachgesagt. Nachdem er im Zürcher «Dynamo» ausgeladen wurde, wollte er in Schlieren auftreten – doch auch dort ist er nun nicht mehr willkommen.

Artem Pivovarov. Bild artempivovarov.com

Rund 450'000 Hörerinnen und Hörer zählt der ukrainische Musiker Artem Pivovarov pro Monat auf der Musik-App Spotify. Auf Youtube erreicht er Millionen. Nun hätte er heute Montagabend im «Dynamo» in Zürich auftreten soll. Hätte – denn das Konzert wurde kurzfristig abgesagt, wie die NZZ berichtete. Grund für die Absage seien Hinweise darauf, dass Pivovarov Gruppen nahestehe, die rechtsextremes Gedankengut guthiessen. «Wir sind besorgt, dass das Konzert eine stark polarisierende Wirkung haben könnte», wurde eine Sprecherin der Stadt im Artikel zitiert. Das «Dynamo» gehört zu den Sozialen Diensten der Stadt Zürich.

Die Stadt hatte laut NZZ einen anonymen Hinweis erhalten, dass Pivovarov «faschistischen Dreck» verbreite. Zudem ist er im Internet auf verschiedenen Fotos abgebildet, auf denen auch Symbole zu sehen sind, die als in der rechtsextremen Szene verbreitet gelten. So zum Beispiel die Tyr-Rune oder die rot-schwarze Flagge der banderistischen Fraktion der Organisation Ukrainischer Nationalisten. Letztere hatten im Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang mit den Nazis kooperiert.

Konzert im «Salmen» soll um 21 Uhr starten

Die Haltung, der Pivovarov möglicherweise nahestehe, widerspricht aus Sicht der Stadt Zürich den demokratischen Werten. Deshalb die Konzert-Absage am Sonntag. Doch Pivovarov gibt nicht auf. Auf Facebook teilte er am Montagvormittag mit, dass es eine« dringende Änderung» des Konzertlokals gebe. Neu spiele er im «Salmen» an der Uitikonerstrasse in Schlieren. Dort also, wo sich bis vor wenigen Jahren noch das Schlieremer Gemeindeparlament zu seinen Sitzungen traf. Das Konzert im «Salmen» soll am Montagabend um 21 Uhr starten.

Artem Pivovarov hält in seinem Beitrag auf Facebook zudem fest, dass es sich um ein Charity-Konzert handle. «Zusammen werden wir die ukrainische Energie fühlen und eine gute Tat tun!», schreibt Pivovarov. Das Geld vom Konzert soll in die Ukraine fliessen. Wie die NZZ berichtete, soll mit dem Geld auch Ausrüstung und Munition für das ukrainische Militär finanziert werden.

«Sonst kann man ja alle rechtsextrem nennen»

In seinem Facebook-Post verurteilt Pivovarov die Stadtzürcher Konzert-Absage. Er schreibt: «Der Krieg in der Ukraine dauert an. Artem Pivovarov unterstützt Soldaten, die ihre Heimat und ihr Volk verteidigen und für die Unabhängigkeit kämpfen.» Pivovarov habe sich – unter dem Eindruck der Bomben, die auf die Ukraine fallen – dazu entschieden, die ukrainische Kultur zu fördern und Charity-Konzerte durchzuführen, um den Sieg der Ukraine näherzubringen. Diese leide schliesslich tagtäglich unter russischem Terror.

Dieses Engagement, so Pivovarov, könne man nicht rechtsextrem nennen. Schliesslich kämpfe gerade die Ukraine gegen eine rechtsextreme Ideologie. «Sonst kann man ja alle Personen, die unser Land verteidigen, vom Präsident bis zum Freiwilligen, rechtsextrem nennen.»

Wahrscheinlich stünden pro-russische Personen hinter der Konzert-Absage, mutmasst Pivovarov. Zudem hält er fest, dass das «Dynamo» alle Vereinbarungen breche und damit auch dem Ruf des «Dynamo» schade.

Wie der Betreiber des «Salmen» in Schlieren am späten Montagnachmittag auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagte, finde das Konzert nun auch nicht bei ihm statt. Es habe zu viel Rummel um das geplante Konzert gegeben und man wolle den guten Ruf des «Salmen» nicht belasten.

Update folgt ...