Zürich ZHAW-«Neusprech»-Leitfaden darf nicht notenrelevant sein Die Regierung hat eine Anfrage von SVP-Kantonsräten ­beantwortet.

Er soll «inklusiven Sprachgebrauch» fördern: Der neuen Sprachleitfaden der ZHAW ist seit Juli 2022 gültig. Sebastian Gollnow / DPA

«Werden Personen in der Gesamtgruppe mitangesprochen, die sich möglicherweise nicht in den binären Kategorien Mann oder Frau wiederfinden, kann ein Genderzeichen (Doppelpunkt :, Genderstern * oder Unterstrich _) eingefügt werden, z. B. Absolvent:in oder Professor:innen.» Solche und ähnliche Sätze stehen im «Leitfaden für einen inklusiven Sprachgebrauch», der an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) seit Juli 2022 gültig ist und schon für einige Diskussionen gesorgt hat.

Die drei SVP-Kantonsräte Romaine Rogenmoser (Bülach), Martin Hübscher (Wiesendangen) und René Isler (Winterthur) sorgten sich, dass Studierende mit Notenabzügen rechnen müssen, «falls sie diesen Neusprech-Katalog nicht akribisch anwenden». Zudem gebe der Leitfaden der Form – statt dem Inhalt – «eine unzulässige und für eine Lehranstalt nicht zielführende Gewichtung». Die Kantonsräte reichten beim Regierungsrat eine Anfrage ein.

Diese Woche hat nun der Regierungsrat seine Antwort darauf veröffentlicht. Er macht darin klar, dass Notenabzüge tabu sein sollen. «Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass eigene Sprachleitfäden oder spezifische Vorgaben hinsichtlich der Verwendung einer gendergerechten Sprache nicht noten- oder leistungsrelevant sein sollen. Weder die Anwendung noch die Nichtanwendung des Leitfadens durch Weiterbildungsteilnehmende sowie Studierende zieht somit eine bessere oder schlechtere Bewertung nach sich.»

«Teilnehmerliste» ist an der ZHAW nicht okay

Weiter verweist der Regierungsrat darauf, dass Studierende und Weiterbildungsteilnehmende die Möglichkeit haben, Bewertungen – zum Beispiel von Projektarbeiten, Prüfungen und dergleichen – jeweils vor der Rekurskommission der Zürcher Hochschulen anzufechten. Dies sei bereits unter dem alten Sprachleitfaden der Fall gewesen. «Bis heute ist kein entsprechendes Rekursverfahren von Studierenden bekannt», hält der Regierungsrat hierzu fest.

Er sieht im Sprachleitfaden «Empfehlungen und Anregungen für einen geschlechtergerechten, inklusiven und diskriminierungsfreien Sprachgebrauch». Es handle sich dabei um eine von mehreren Umsetzungsmassnahmen, die die ZHAW aufgrund ihrer rechtlichen Verpflichtung zur Gleichstellung der Geschlechter treffe.

Der Sprachleitfaden umfasst acht Seiten. Unter anderem heisst es darin, dass das generische Maskulinum «nicht erwünscht» sei. Das heisst: Von drei «SVP-Kantonsräten» zu schreiben, wenn es um eine Frau und zwei Männer geht, ist bei der ZHAW also unerwünscht. Weiter will der Leitfaden, dass man nicht «altersschwache Infrastruktur» schreibt, sondern «marode Infrastruktur», statt «Schwarzfahrer» soll es «Reisender ohne gültiges Ticket» heissen und die «Teilnehmerliste» soll durch «Liste der Teilnehmenden» ersetzt werden.