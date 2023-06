Tausende Demonstrantinnen und vereinzelte Demonstranten haben am Mittwochabend in Zürich Gleichberechtigung für alle gefordert. Die konkreten Anliegen der verschiedenen Gruppierungen gingen dabei weit auseinander.

Die «altersradikalen Feministinnen» liefen etwa neben den Frauen, die feministisches Investieren thematisierten. «Girls just want to have Funds», stand bei ihnen auf einem Schild, in Anlehnung an das Lied «Girls just want to have Fun» von Cyndi Lauper.

Andere Gruppen forderten etwa Mindestlöhne, das Ende des Patriarchats, das Recht auf Abtreibung für alle, eine Elternzeit, Gleichberechtigung für Nonbinäre und Transsexuelle, das Ende der Burka für Frauen

in Afghanistan sowie weniger «Mental Load». «Mental Load» ist die mentale Last, in einer Familie ständig an alles denken zu müssen, was nach wie vor vor allem Frauen betrifft.

Der Demonstrationszug führt von der Stadthausanlage am Bürkliplatz über Paradeplatz und Langstrasse bis zum Helvetiaplatz. (sda)