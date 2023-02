Zürich Hunde-Expertin rät: Bei einer Attacke ruhig stehen bleiben und den Kläffer ignorieren Während der Coronapandemie haben sich viele einen Hund gekauft. Obwohl im Kanton Zürich der Halterkurs für die meisten Hunde obligatorisch ist, kommt es immer wieder zu Zwischenfällen.

Die meisten Hunde verhalten sich entspannt, da sie angemessen erzogen sind. Bruno Kissling

Zähnefletschen, aufgestellte Rute, angelegte Ohren und ein gesträubter Nacken: Wer einen Hund im Angriffsmodus erlebt hat, dem dürfte der Schreck noch in den Gliedern sitzen. Hunde gelten als der beste Freund des Menschen. Das zeigte sich vor allem während der Coronapandemie, als sich nicht wenige den Wunsch nach einem Vierbeiner erfüllten.

Waren im Januar 2020 rund 60'000 Hunde im Kanton Zürich registriert, wies die Schweizerische Tierdatenbank Identitas Ende 2022 über 68'500 aus. Mit der zunehmenden Hundedichte nehmen auch die Konflikte zu. So vermeldete das Veterinäramt des Kantons Zürich (Veta) 2021 deutlich mehr Hundebisse und ein grösseres Aggressionsverhalten als in den Jahren davor. 2022 setzte sich dieser Trend nicht nur im Kanton Zürich fort.

Die Gründe dafür verortet das Veta in der wachsenden Hundepopulation und den besonders während der Pandemie stark frequentierten Naherholungsgebieten. «Die Nachfrage nach Hundehalterkursen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen», sagt Gabriela Capraro, Inhaberin der gleichnamigen Hundefachschule in Rifferswil. «Persönlich ist mir aufgefallen, dass die Leinenaggression bei den Hunden zugenommen hat.» Und: «Da viele Hundeschulen keinen Hundekontakt mehr zulassen, können sich die Tiere kaum mehr darin üben, Sozialkontakte zu knüpfen.»

Gespräch mit Hundehaltern suchen

Nicht jeder mag Hunde, doch jeder kann ein paar grundsätzliche Dinge im Umgang mit ihnen beachten. Etwa wie man gefährliche Situationen vermeiden oder entschärfen kann, wie man einem aggressiven Tier begegnet oder was nach einer Hundeattacke zu tun ist. Hundefachleute raten, fremden Hunden gegenüber grundsätzlich zurückhaltend zu sein. Das gilt vor allem für Kinder. Am besten klärt man mit der Besitzerin oder dem Besitzer, ob man sich dem Tier nähern und es streicheln darf.

Wer Angst vor Hunden hat, sollte sich im Zweifel fernhalten oder dies dem Halter oder der Halterin rechtzeitig mitteilen. Hunde spüren, wie man sich fühlt. Aber auch Hundehalterinnen und -halter sind angehalten, aufmerksam zu sein und die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Droht Ungemach im Freien, gilt es, entsprechend zu handeln. Sei es, dass man das Gespräch mit einem verängstigten Betroffenen sucht, das Tier an der Leine führt oder diesem bedarfsweise einen Maulkorb aufsetzt.

Erhebungen belegen nicht erst seit gestern, dass aggressives Verhalten bei Hunden neben der genetisch angezüchteten Disposition oft die Folge einer inkonsequenten oder gänzlich fehlenden Erziehung ist. Wird das Tier immer wieder verhaltensauffällig, kann ein guter Hundetrainer oder eine Verhaltenstierärztin helfen, raten Hundefachleute wie Gabriela Capraro. Und wie soll man reagieren, wenn ein Hund angerannt kommt und einen verbellt? Einfach weglaufen funktioniert nicht, da schnelle Bewegungen das Tier eher provozieren als beruhigen, schreibt das Veta. Kommt hinzu, dass ein Hund allemal schneller laufen kann als ein Mensch.

Auch von wildem Gestikulieren mit Händen und Armen oder panischem Kreischen in hoher Tonlage sei abgeraten, da dies die Situation kaum entspannten dürfte – im Gegenteil. Expertinnen wie Gabriela Capraro empfehlen, ruhig stehen zu bleiben, den kläffenden Vierbeiner so gut wie möglich zu ignorieren und erst weiterzugehen, wenn sich der Hund abgewendet hat und genug weit entfernt ist.

Vom Velo steigen

Wichtig ist, dem Hund niemals in die Augen zu schauen, da er das als herausfordernd verstehen könnte. Velofahrer steigen am besten vom Rad, nehmen dieses als Puffer zwischen sich und den Hund und passieren diesen langsam und mit grösstmöglichem Abstand. Greift das Tier tatsächlich an, ist situatives Handeln gefragt. Kommt es zum Äussersten, rät das Veta mit fester und tiefer Stimme «Hau ab!» oder ähnliches zu brüllen. Notfalls werfe man einen grösseren, schwereren Gegenstand wie eine Tasche nach dem Tier, um es vom Angriff abzubringen.

Hundekurspflicht im Kanton Zürich Der Zürcher Kantonsrat änderte 2021 das Hundegesetz. Alle Hunde, unabhängig von Rasse und Grösse, sollten einen obligatorischen Hundekurs absolvieren. Im Zuge dessen passte der Regierungsrat die Anforderungen an die Hundetrainer und

-trainerinnen an. Gesetz und Verordnung hätten am 1. Juni 2022 in Kraft treten sollen. Da diesbezüglich Beschwerden eingegangen sind, ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben. Solange Gesetz und Verordnung nicht in Kraft sind, gilt für Hundehalterinnen und -halter die bisherige Regelung. Auf der Website des Veterinäramtes des Kantons Zürich finden sich weitere Informationen dazu. (liz)

«Wer etwas Essbares oder gar Hundeleckerli griffbereit hat, schmeisst es Richtung Angreifer», rät die Hundetrainerin. Fällt man hin, sofort zusammenrollen, die Hände zu Fäusten ballen und mit den Armen das Gesicht und den Nacken bedecken und gegebenenfalls mit dem eigenen Körper ein Kind schützen, rät das Veta.

Wollen sie wirklich nur spielen?

Das Risiko, einem auffälligen Hund über den Weg zu laufen, schätzt Gabriela Capraro als gering ein. Anders sieht es bei den Artgenossen aus, die vor allem in Ballungsgebieten an ein solches Tier geraten können. Auch hier gilt, Ruhe bewahren und sich nicht selbst in Gefahr bringen, da man verletzt dem eigenen Tier kaum helfen kann. «Wer die Situation richtig einschätzen kann, handelt entsprechend, indem man vorab das Gespräch mit dem Hundehalter sucht und sein Tier sofort an die Leine nimmt.»

Freilich ist nicht jeder Hundekampf gefährlich. Gelegentlich spielen die Vierbeiner «nur» miteinander. Wird weder gebellt noch geknurrt, gilt es ernst. Stürzt sich ein fremdes Tier auf den Hund, kann man ihn mit lautem Rufen oder scheppernden Gegenständen ablenken. Gemäss Hundefachleuten sollte man in diesem Fall sofort die Leine fallen lassen, damit sich das angegriffene Tier in Sicherheit bringen kann.

Wer gebissen wird, sich beim Hinfallen verletzt hat oder dessen Hund Schaden nimmt, tut gut daran, den Hundehalter oder die Hundehalterin nach Namen und Anschrift zu fragen, um allfällige Versicherungsfragen klären zu können. Falls nötig, sofort die Ambulanz verständigen und Zeugen hinhalten, bis die Polizei eintrifft. Fotos vom Ort des Geschehens und den Folgen können eine hilfreiche Gedankenstütze sein.