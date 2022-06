Zürich Dank grosszügigen Spenden: Der Brunnen bei der Bahnstation Uetliberg ist zurück Beim Bahnhof Uetliberg steht wieder ein Brunnen. Die Installation, die sich aufgrund der örtlichen Verhältnisse als aufwendig erwies, konnte vor wenigen Tagen abgeschlossen werden, wie der Verein Pro Üetliberg in einer am Freitag versandten Mitteilung schreibt.

Der neue Brunnen auf dem Üetliberg erfreut sich bereits grosser Beliebtheit. Z^zvg

Bereits zuvor stand bei der Bahnstation auf einem Grundstück der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn SZU während Jahrzehnten ein kleiner Trinkwasserbrunnen. Im Verlauf des Jahres 2020 habe die SZU diesen ersatzlos entfernt. Begründet worden sei dieser Schritt damit, das Erscheinungsbild bei der Station aufwerten zu wollen. Der Verein Pro Üetliberg habe daraufhin beschlossen, bald möglichst wieder einen Brunnen an die SZU-Bergstation zurückzubringen.

Deshalb sei man an die Stadt Zürich sowie an die Wasserversorgung Zürich gelangt, mit dem Ersuchen, dass die Stadt Zürich auf einem städtischen Grundstück im Einzugsbereich der Bergstation wieder einen Brunnen installieren und betreiben solle.

Allerdings sei in der Antwort darauf verwiesen worden, dass in nicht allzu grosser Entfernung und auf Stadtgebiet weitere Trinkwasserbrunnen vorhanden seien – etwa beim Fernsehturm, bei der ehemaligen Annaburg und beim Spielplatz Hohenstein. Deshalb sehe die Stadt Zürich davon ab, am Bahnhof Uetliberg eine weitere solche Infrastruktur auf eigene Rechnung zu erstellen.

Dank Spenden konnte der Brunnen gebaut werden

Die Wasserversorgung Zürich habe jedoch in Aussicht gestellt, einen neuen Brunnen zu installieren, sollte es dem Verein Pro Üetliberg gelingen, Gönnerinnen oder Gönner zu finden, die für ungefähr die Hälfte der auf rund 30'000 geschätzten Kosten aufkommen würden. In einem solchen Fall sei man bereit, den Betrieb und Unterhalt des Brunnens zu übernehmen – ohne Folgekosten für Dritte

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, war die Suche erfolgreich. So habe der Verschönerungsverein Zürich einen Beitrag von 8'000 Franken gesprochen. Weitere 7'000 steuerte ein nicht genannt sein wollendes Mitglied des Vereins Pro Üetliberg bei. Dank dieser Kostengutsprache habe die Wasserversorgung Zürich Verhandlungen mit der SZU aufgenommen. Diese haben nun Früchte getragen.