Zürich Beim Boxen lernten sie sich kennen – jetzt führen sie erfolgreich das Studio Survival Fitness Jenny Lohrer und Philippe Koch haben für ihr Fitnessstudio in Zürich Altstetten ihre ganz eigene Trainingsmethode entwickelt.

7 Bilder 7 Bilder Philippe Koch und Jenny Lohrer aus Stallikon führen das Fitnessstudio an der Hohlstrasse 486. Fabio Baranzini

«Ich mache keine halben Sachen, das war schon immer so»,

sagt Jenny Lohrer. Die 30-Jährige sitzt mit ihrem Partner Philippe Koch, 28, im Studio Survival Fitness an der Hohlstrasse 486 in Zürich Altstetten. Eines von vielen, könnte man meinen, schliesslich gehören Fitnesszentren und Sportstudios mittlerweile an fast jeder Ecke zum Strassenbild. Und doch ist manches am Konzept der beiden Jungunternehmer anders. Das zeigt sich spätestens dann, wenn Philippe Koch erklärt, dass Joggen gar nicht so effizient sei, um abzunehmen, oder wenn er sagt, dass sie auch bei Kunden, die den Wunsch nach einem strafferen Bauch hegen, zuerst das Sprunggelenk inspizieren würden.

Hier gehts rein ins Survival Fitness. Fabio Baranzini

Ihr modernes 125-Quadratmeter-Studio eröffneten sie im März 2021, mitten in der Coronapandemie. Zuvor waren sie in einem wesentlich kleineren Raum in der Nähe des jetzigen Standortes tätig. Mit ihrem selbst kreierten Fitnesskonzept namens «Toa» scheinen sie einen Nerv zu treffen. Ihr Plan, den sie 2016 gemeinsam auf einem Fernwanderweg in Neuseeland ausgeheckt hatten, ging auf. «Wir sind oft von morgens bis spätabends hier im Studio. Die Nachfrage ist gross und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, könnten unterschiedlicher nicht sein, aber das macht es so spannend», sagt Jenny Lohrer.

Der Fokus liegt auf der Beweglichkeit

«Toa» stehe für Mut, etwas Neues zu wagen, und beschreibe das, was sie tun, am besten. «Viele kommen zu uns, wenn der Leidensdruck zu gross wird», sagt Philippe Koch. Er wolle dieses Leiden in eine Begeisterung für mehr Bewegung umwandeln. «Unser Ziel ist es, immer das Optimum aus einer Stunde Training herauszuholen.» Wie sich diese gestalte, sei sehr individuell.

Die immer gleichen Kraftmaschinenj findet man im Studio von Jenny Lohrer und Philippe Koch nicht. Sie haben einen anderen Ansatz. Fabio Baranzini

Anstatt auf Krafttraining an Maschinen liegt der Fokus auf Beweglichkeit und auf Bewegungsabläufen, wie sie etwa Kinder intuitiv ausführen. Der Kraftaufbau geschieht dabei parallel. Gestartet aber werde immer mit der Frage nach der Ernährung, erklärt Philippe Koch, der sich wie seine Partnerin vegan ernährt. Diese sei fundamental und da merke er eine grosse Verunsicherung:

«Es kursieren so viele Meinungen und Informationen über eine vermeintlich gute Ernährung im Internet. Viele sind verunsichert, was nun stimmt.»

Als ausgebildeter Koch und Ernährungsberater, auch für veganes Essen, weiss er, wovon er spricht, wenn er seine für die Trainings erstellten Menus erklärt. «Bei jeder Ernährungsweise gibt es Vor- und Nachteile und tendenziell kritische Nährstoffe, die man kennen sollte», sagt der 28-Jährige. «Es spricht nichts gegen eine vegane Ernährung, gerade in unserem Breitengrad. Schliesslich sind wir dank unserem hohen Lebensstandard auch nicht auf tierische Proteine angewiesen und haben genügend Alternativen», ist er überzeugt. Es spreche sogar noch mehr dafür, weil nicht nur der Mensch, sondern auch der Planet und die Tiere von dieser Umstellung profitieren.

Er selbst stellte seine Essgewohnheiten noch während der Kochlehre um.

«Ein Teil der Ausbildung beinhaltete die Arbeit in einer Metzgerei. Ich habe unzählige Kalbsschädel auseinandergenommen, da löschte es mir ab»,

sagt er. Jenny Lohrer hingegen verzichtete schon als Kind auf Fleisch: «Als ich geschnallt habe, dass die Kuh plötzlich auf meinem Teller liegt, habe ich aufgehört», erzählt sie. Da sei sie sieben oder acht Jahre alt gewesen.

«Wir Personal Trainer in Zürich helfen uns so auch gegenseitig», sagen Jenny Lohrer und Philippe Koch. Fabio Baranzini

Mit Bootcamps in Zürich sind sie gestartet

Damit gestartet, Menschen für mehr Bewegung zu begeistern, haben sie 2014. Sie gehörten zu den Pionieren in Sachen Outdoor-Training in Zürich und boten sogenannte Bootcamps in der ganzen Stadt an. Die Sessions in der freien Natur sind ein Standbein geblieben, aber heute betreuen sie ihre Kunden ganzheitlich.

Lohrer arbeitete nach ihrer Lehre als Malerin als Personal Trainer in kleineren Studios. Auch Philippe Koch liess sich nach seiner Lehre zum diplomierten Personal Trainer und Fitness-Instruktor ausbilden. Hinzu kommen unzählige Weiterbildungen, in die beide laufend investieren.

«Das ist das Spezielle am Beruf»,

sagt Lohrer. «Es gibt nicht die eine Ausbildung, die dann zum Beruf Personal Trainer führt.» Auch deshalb sei das Konkurrenzdenken in

Zürich gar nicht so gross, wie man angesichts der hohen Dichte an Fitnesszentren meinen könnte. «Die Inhalte sind unterschiedlich.» Man spezialisiere sich auf ein Gebiet. Sie empfehle gewissen Kunden manchmal, zwei Häuser weiterzugehen, weil dort der Fokus auf einer anderen Trainingsmethode liege. Sie merke schnell, ob das Fitnessprogramm passe oder nicht. «Wir Personal Trainer in Zürich helfen uns so auch gegenseitig.»

Nur, was macht Spass an der Arbeit, Menschen jeden Tag aufs Neue zu motivieren? Die Antwort darauf kommt schnell:

«Ich bin immer wieder fasziniert von den sichtbaren Veränderungen, wenn die Leute dranbleiben»,

sagt Lohrer. Zudem schätze sie die Gespräche. Klar sei aber, dass sie nicht den Willen zur Veränderung für jemand anderen aufbringen könne. «Zwischen dem Wissen über eine gesunde Lebensweise und dem Tun klafft eine Lücke, und die wollen wir schliessen», ergänzt Philippe Koch. «Unser Körper muss sich bewegen.» Sich nur für eine kurze Zeit zu bewegen, reiche eben nicht aus. Man müsse Bewegung ins Leben integrieren. Ihr Ziel sei es, Grundlagen mitzugeben, damit die Kunden den Sinn hinter dem ganzheitlichen Trainingskonzept verstehen und das Wissen erwerben, um später auch allein dranbleiben zu können.

Jenny Lohrer und Philippe Koch haben sich beim Boxen kennengelernt. Fabio Baranzini

In der Natur finden die beiden den Ausgleich

Wohnhaft sind die beiden Bewegungsfreaks in Stallikon. Philippe Koch wuchs dort auf. Beide brauchen die Natur um sich herum für den Ausgleich, wie sie sagen. «Die Balance muss stimmen», sagt Lohrer. Auch deshalb hätten sie sich während der Pandemie entschieden, ihr Studio nicht mehr sechs Tage, sondern nur noch fünf Tage die Woche zu öffnen.

Das sind Kettlebells. Wer ins Studio Survival Fitness geht, lernt sie ziemlich schnell kennen. Fabio Baranzini

Jenny Lohrer hatte sich in jungen Jahren dem Unihockey verschrieben. Den Ball hat sie später gegen Boxhandschuhe getauscht. Beim Boxen haben sich Lohrer und Koch denn auch kennen gelernt. Die Kampfsportart binden sie auch in ihr Training ein – wenn sie nicht gerade die 20 Kilogramm schweren Kettlebells schwingen oder einen Klimmzug nach dem anderen meistern.