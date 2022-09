Zürcher Nordumfahrung Löschwasserzuleitungen in der dritten Gubriströhre werden verlegt Im Gubristtunnel werden weitere Sicherheitseinrichtungen installiert. Zudem wurde Ende August die zweite Etappe des Portalschilds über der dritten Röhre in Weiningen betoniert.

Im Juli wurde in Weiningen die erste Etappe des Portalschilds über der dritten Gubriströhre betoniert. Im August folgte die zweite Etappe. zvg/Bundesamt Für Strassen

Im Werkleitungskanal der dritten Tunnelröhre durch den Gubrist werden die Löschwasserzuleitungen eingebaut, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt. Im Falle eines Brandes schliesse die Feuerwehr ihre Schläuche an die Hydranten im Tunnel an, die mit der Löschwasserzuleitung verbunden sind. Das Wasser werde von der Wasserversorgung Regensdorf bezogen.

Wie das Astra in einer weiteren Mitteilung schreibt, sei Ende August die zweite Etappe des Portalschilds über der dritten Gubriströhre in Weiningen betoniert worden. Zuerst sei der Bewehrungsstahl, der dem Beton zusätzliche Stabilität verleiht, verlegt worden. Abschliessend sei der Beton in die Schalung gegossen worden. Die erste Etappe wurde im Juli fertiggestellt. Beim Portalschild handelt es sich um einen etwa sechs Meter hohen, leicht nach vorn zur Autobahn geneigten Betonträger mit integrierten Lärmschutzelementen.