Zürcher Kantonsrat Kantonsrat will virtuelle Sitzungen prüfen Nun wird abgeklärt, in welcher Form virtuelle Kantonsratssitzungen möglich wären und welche Gesetze angepasst werden müssten.

Der Kantonsrat heisst ein Postulat für virtuelle Sitzungen gut. Auch Dieter Kläy (FDP, Winterthur) ist dafür. Als damaliger Kantonsratspräsident musste er im Frühling 2020 wegen des Corona-Lockdowns die physische Kantonsratssitzung abbrechen. Hier ist bei der Kantonsratssitzung von gestern Montag zu sehen. Die Kantonsratssitzungen kann man heute von zuhause per Livestream verfolgen, wie das Bild zeigt. Matthias Scharrer

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie – oder einer anderen Krise: Der Zürcher Kantonsrat will prüfen, wie er seine Sitzungen ins Internet verschieben könnte. Er hat am Montag ein Postulat von SP, Mitte und Grünen mit 80 zu 78 Stimmen an die Geschäftsleitung überwiesen.

Die Geschäftsleitung des Kantonsrats wird nun einen Bericht dazu erstellen, in welcher Form die Sitzungen virtuell durchgeführt werden könnten und welche Gesetze dafür geändert werden müssten.

Zuschauen kann man schon, aber nicht abstimmen

Im Internet übertragen werden die Sitzungen bereits, man kann diese von zuhause aus mitverfolgen. Nun geht es darum, wie die Sitzungen komplett online abgehalten werden könnten, inklusive der Abstimmungen.

Auslöser für den Vorstoss war die Corona-Pandemie. «Wir wären froh gewesen, hätten wir virtuell tagen können», sagte Dieter Kläy (FDP, Winterthur), der zum Zeitpunkt des Pandemieausbruchs vor zwei Jahren Ratspräsident war. «Es geht darum, dass wir die Möglichkeiten prüfen. Wenn wir jetzt nichts machen, machen wir in ein oder zwei Jahren auch nichts.» Der Entscheid, sich diese Gedanken zu machen, fiel jedoch sehr knapp. «Die Aha-Erlebnisse aus der Pandemie gehen offensichtlich schnell vergessen», sagte Rosmarie Joss (SP, Dietikon) zur Tatsache, dass sogar Ratsmitglieder, die den Vorstoss einst mitunterzeichneten, ihn nun ablehnten.

Eingereicht wurde das Postulat von der SP, den Grünen und der Mitte. Vor allem von den Grünen und der Mitte wurde es aber mehrheitlich nicht mehr unterstützt. «Wir wissen nicht, wie eine nächste Krise aussehen könnte», sagte Yvonne Bürgin (Mitte, Rüti) dazu. «Vielleicht ist es ja ein Stromausfall.»

Geschäftsleitung des Kantonsrats war dagegen

Die Geschäftsleitung selber war mehrheitlich gegen den Vorstoss. Jede Krise brauche ihre eigenen Lösungen, begründete Geschäftsleitungsmitglied Sylvie Matter (SP, Zürich) die Ablehnung. Zudem sei ihr aktuell keine Konferenzsoftware bekannt, die alle Anforderungen erfüllen würde.

Das eidgenössische Parlament ist bei diesem Thema schon etwas weiter. Nationalrätinnen und Nationalräte, die wegen Corona in Isolation sind, können bereits heute von zu Hause aus abstimmen. (sda)