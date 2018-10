Krankenhäuser gleichen selten Ruheoasen. Doch das Spital Limmattal wurde in den letzten Tagen zu einem emsigen Bienenstock. Verschiedene Leute schieben Kästen, Betten und Rollstühle durch die langen weissen Gänge. Grund für die zusätzliche Hektik ist der Umzug vom alten ins neue «Limmi». Ein Grossteil des Mobiliars wird dabei übernommen.

Am Donnerstagmorgen isst das Personal der medizinischen Abteilung noch ein letztes Mal gemeinsam Frühstück im alten Stationszimmer. Die Stimmung im elften Stock ist fröhlich. An der grünen Wand stehen Sprüche wie: «Bestes Team» und «Wir rocken den Neubau». So verewigten sich die Angestellten mit Filzstift im Altbau. In den Patientenzimmern geht es ebenfalls rund zu und her. Hedwig Ott macht sich frisch und wartet auf ihrem Spitalbett auf die «Züglete». «Mir gefällt es hier, das Personal ist sehr nett», sagt sie. Jetzt sei sie aber auch gespannt auf den Umzug in den Neubau.

Ein Strukturiertes Chaos

Das neue «Limmi», das am 15. September eröffnet wurde, beinhaltet unter anderem 200 Betten, ein Café und acht Operationssäle. Dazu werden nun unzählige Maschinen, Rollatoren und Betten in den Neubau befördert. Das Ganze grenzt an ein logistisches Kunstwerk. Ebendeshalb sind auch die Zügelhelfer in Aktion. Angeleitet werden sie im Falle der medizinischen Station von Franziska Voegelin. Sie ist Stationsleiterin von zwei Stationen mit insgesamt 47 Betten. Nach dem Mittagessen gibt sie ihrem Team Anweisungen, wer was zu tun hat. Danach geht sie in den fünften Stock des Neubaus und nimmt die Patienten in Empfang. «Gestern haben wir bereits eine Station gezügelt, es ist einfach ein strukturiertes Chaos», sagt Voegelin lachend. Bett für Bett hakt sie die Patienten von ihrer Liste ab.