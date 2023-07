Zürich Nachwuchs bei den Flamingos: Weshalb der Zoo die Eier vor gefrässigen Krähen schützen muss Flamingos lassen sich bei der Brut und Aufzucht leicht stören. Um den Schlupf sicherzustellen, greift der Zoo Zürich deshalb tief in die Trickkiste.

9 Bilder 9 Bilder Der junge Flamingo bekommt viel Aufmerksamkeit von seinen Eltern. Zoo Zürich, Fabio Süess

Es gibt wieder Nachwuchs im Zoo Zürich. Zu den Glücklichen gehören dieses Mal die Chileflamingos. Bereits zwei Jungvögel sind im Lebensraum Pantanal, benannt nach dem Feuchtgebiet in Südamerika, geschlüpft, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Weil schon mehrere Flamingos Eier gelegt haben, sollen in den nächsten Tagen oder Wochen weitere auf die Welt kommen.

Flamingos liessen sich bei der Brut und Aufzucht schnell ablenken, schreibt der Zoo weiter. So werden die Eier zur leichten Beute für Krähen, von denen sich einige in der Umgebung des Zoos darauf spezialisiert hätten, diese kaputtzumachen und zu fressen. Deshalb greift der Zoo tief in die Trickkiste: Er tauscht die Eier jeweils durch Gips-Attrappen aus. Die echten Eier wiederum werden sicher in einen Brutkasten gelegt.

Im Zoo Zürich gab es Nachwuchs bei den Chileflamingos. Video: Zoo Zürich, Nicole Schnyder

Beginnen die Küken in den Eiern um den errechneten Schlupftermin zu rufen oder stellen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger mehr Bewegung in den Eiern fest, würden die Attrappen wieder entfernt und die echten Eiern zu ihren Eltern gebracht. So könnten die Küken auf natürliche Weise in der Pantanal-Anlage zur Welt kommen. Die übrigen Flamingos, die derzeit brüten, würden sehr sicher auf ihren Nestern sitzen, schreibt der Zoo. Aus diesem Grund könnten die Eier bei ihren Eltern belassen werden.

Im Zuge des Entwicklungsplans 2050 des Zoos ist geplant, die Anlage auszubauen und mit einem Netz zu überspannen. Krähen werden dann keinen Zugang mehr zu den Flamingos haben. Diese sogenannte Pantanal-Voliere mit rund 11’000 Quadratmetern Fläche und 35 Metern Höhe für bedrohte Papageien, Krallenaffenarten, Tapire oder Ameisenbären soll voraussichtlich 2026 eröffnen.

Weshalb Flamingos rosa sind

Der Zoo Zürich hält bereits seit 1951 Chileflamingos, heute sind es insgesamt 63 Vögel, die eine Kolonie bilden. Ursprünglich stammen sie aus den südamerikanischen Hochanden; sie sind sich also kältere Temperaturen gewöhnt. Deshalb können die Zoobesucherinnen und Zoobesucher sie auch das ganze Jahr hindurch draussen erleben.

Chileflamingos legen in der Regel nur ein Ei, wobei es in Ausnahmefällen auch zwei sein können. Beide Elternteile sind an der rund 30 Tage andauernden Brut beteiligt. Dafür bauen sie Bruthügel aus Schlamm und Lehm. Als Unterstützung bietet der Zoo gemäss eigenen Angaben zusätzlich künstliche Bruthügel an. Ausgewachsen können die Vögel bis maximal 140 Zentimeter gross werden, wobei die Weibchen etwas kleiner sind als die Männchen.

So soll die Pantanal-Voliere dereinst aussehen. Die Eröffnung ist für 2026 geplant. Visualisierung: Region Five Media/Zoo Zürich

Flamingos sind bekannt für ihr rosa Federkleid. Allerdings verdanken sie dieses nur ihrer Ernährung: Neben Insekten und Schnecken verspeisen sie nämlich auch kleine Krebse, die den Farbstoff Carotinoid enthalten. Dieser lagert sich in ihrem eigentlich sonst weissen Gefieder ab. Zum gleichen Zweck füge der Zoo dem Futter seiner Flamingos Karotin bei, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Die Flamingos des Zoo Zürich sind Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes EEP. Sie stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Ihr Lebensraum ist gefährdet, weil die Rohstoffgewinnung in den Anden die Gewässer verschmutzt und sie sich bei der Brut und Aufzucht leicht stören lassen. (liz)