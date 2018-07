«Das ist ein heikles Thema», sagt Adrian Sutter am Telefon, als ihn die Limmattaler Zeitung um ein Treffen für ein Interview zum Thema Zölibat bittet. Trotzdem sagt er zu. Wenige Tage zuvor hatte der Brigelser Pfarrer Marcel Köhle sein Amt aufgegeben, weil er sich verliebt hatte. Danach entbrannte eine Diskussion über den Zölibat, der katholischen Priestern verbietet, eine Liebesbeziehung zu führen. Nichts liegt näher, als mit jemanden darüber zu sprechen, der selbst zölibatär lebt. Sutter fährt zwar am Abend des Treffens nach Dänemark in die Ferien. Zuerst spricht er aber im Garten des Dietiker Pfarrhauses unter einem grossen Sonnenschirm über das Versprechen, das ihm eine intime Beziehung und Kinder versagt. Herr Sutter, wie schwierig ist für Sie der Verzicht durch den Zölibat? Adrian Sutter: (überlegt lange) Der Verzicht ist schon gross. Der Zölibat hat Kosten und Nutzen, wie vieles im Leben. Ob man Spitzensportler ist und deshalb nicht mit den Kollegen ein Bier trinken kann, oder ob man den Zölibat lebt und deswegen keine Familie haben kann: Jede Entscheidung schliesst etwas anderes aus. Man verzichtet auf eine Frau, eine Familie, eine gemeinsame Sexualität. Diesem Verzicht muss man etwas entgegensetzen: Einen Sinn, damit man ihn trotzdem eingeht. Und welche Antwort haben Sie auf diese Sinnfrage gefunden? Wenn ich eine Familie hätte, käme sie an erster Stelle in meinem Leben. Da ich keine Frau und Kinder habe, kann ich meiner Aufgabe, für Gott in seiner Kirche tätig zu sein, den ersten Platz geben. Diesen Sinn sehe ich im Zölibat.

Kommt Ihre Motivation, den Zölibat zu leben, von innen oder empfinden sie das als etwas, das ihnen einfach Rom aufs Auge drückt? Zunächst kommt diese Auflage für jeden Priester von aussen. Die Herausforderung ist, für sich selbst einen Sinn in dieser Lebensform zu entdecken. Dann kann man sagen: Doch, ich finde das gut. In einem früheren Interview hatten Sie gesagt, dass Sie eine Beziehung führten, als Sie sich mit 37 Jahren entschieden, Priester zu werden. Sie mussten sich trennen. Wie hart war das? Vom Beginn der Ausbildung bis zum Zölibatsversprechen geht es sieben Jahre. Diese Zeit brauchte ich, um mich zu entscheiden. Wenn meine Liebe zu dieser Frau mich ganz erfüllt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Liebe kann ja verschieden stark sein. Die Sehnsucht, mehr über den Glauben und Gott zu erfahren, war jedoch grösser als die Liebe zu dieser Frau, die ich noch heute sehr schätze.

Zur Person Adrian Sutter (47) ist seit Juni 2017 der katholische Pfarrer von Dietikon. Er ist ein Spätberufener – erst mit 37 Jahren trat er in das Priesterseminar ein. Der Umbruch war gross. Zuvor hatten der Betriebswirtschafter HF und sein Geschäftspartner einen gut laufenden Parfüm-Handel im Internet. Ausserdem war Sutter Zugführer in der Armee, wo er heute noch als Armeeseelsorger tätig ist. Nach dem Priesterseminar und seinem Master in Theologie in Chur arbeitete er zunächst als Pastoralassistent in Uster. Dort wurde Sutter auch zum Diakon geweiht. 2013 weihte ihn

Bischof Vitus Huonder in Chur zum Priester. Unmittelbar vor Antritt seiner Stelle als Pfarradministrator in Dietikon im September 2016 arbeitete er als Vikar in Uster.

Glauben Sie nicht, die Dietiker Katholiken würden Ihnen das Glück einer Liebesbeziehung gönnen und dafür auf einen Teil ihrer Beschäftigung mit dem Glauben verzichten? Doch, das würden sie mir sicher gönnen. Aber ich weiss, dass ich so der bessere Pfarrer für Dietikon sein kann, da ich zölibatär lebe. Wenn meine Zeit, mein Herz und mein Verstand noch weitere Prioritäten hätten, könnte ich meine Berufung nicht so radikal leben. Zudem ist der Zölibat ein Zeichen, dass Gott unser Ursprung und unser letztes Ziel ist. Die endgültige Erfüllung finden wir erst in der Gemeinschaft mit ihm, so erfüllend, notwendig und gottgewollt menschliche Beziehungen auch sein mögen. Haben Sie ihr Zölibatsversprechen je bereut? Nein. Kein bisschen. Das heisst aber nicht, dass es immer einfach ist. Im Frühling und Sommer ist es sicher schwieriger als im Winter (lacht). Aber ich würde nicht sagen, ich hätte es bereut. Ein Ehemann, der glücklich verheiratet ist, findet auch mal eine andere Frau toll und bleibt dann trotzdem treu. Verheiratet sein bedeutet nicht, dass es keine anderen Frauen mehr gibt. Und genauso verhält es sich mit dem Zölibat: Es befreit nicht davor, menschliche Anziehung zu empfinden. Wie oft geht Ihnen durch den Kopf: «Ich lebe zölibatär»? Selten. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich aufgewirbelt werde. Wenn ich merke, dass irgendwo das Interesse einer Frau zu mir wachsen könnte oder umgekehrt, dann sage ich mir: Ich habe mich entschieden, zölibatär zu leben, und möchte das auch, weil ich den Sinn dahinter sehe. Ein Lebensentscheid wird sehr anstrengend, wenn man ihn jeden Tag wieder infrage stellt. Stattdessen muss man ihn jeden Tag leben.

