Das ist auch auf dem Waffenplatz Birmensdorf so. Nach über hundert Tagen in ständiger Bereitschaft und 13 800 geleisteten Diensttagen ist es für rund 300 Durchdiener Zeit, wieder ins zivile Leben zurückzukehren. Ihre Nachfolger, die eben die Ausbildung als Infanterist abgeschlossen haben, übernahmen gestern die Verantwortung und sind nun rund um die Uhr bereit, in den Einsatz zu gehen.