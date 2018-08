292 Kindergarten-Kinder starten am kommenden Montag ihre Schulkarriere und 226 Schülerinnen und Schüler treten in ihr letztes Schuljahr in der 3. Sek ein. Insgesamt markiert der Montag für 2871 Schülerinnen und Schüler den Start ins Schuljahr 2018/2019, wie die Schule Dietikon mitteilte. Der Kindergarten verzeichnet 292 Neueintritte bei nun total 595 Kindern. Diese werden in insgesamt 34 Dietiker Kindergärten von 45 Lehrpersonen unterrichtet. In den ersten Klassen in den Schulhäusern Fondli, Steinmürli, Zentral, Wolfsmatt und Luberzen starten in diesem Jahr 329 Kinder ihre Primarschulzeit, das sind 33 mehr als im Vorjahr. Insgesamt besuchen 1603 Kinder diese Schulstufe. Die Sek zählt 673 Schülerinnen und -schüler, wobei davon 226 im letzten Schuljahr sind. Während die Primarschulkinder von insgesamt 121 Lehrpersonen unterrichtet werden, sind für die Sekundarstufe 43 Lehrerinnen und Lehrer zuständig. An sieben Standorten in Dietikon werden 423 Kinder ausserhalb der Blockzeiten betreut. Dies sind über 40 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Der Anteil Kindergartenkinder ist in dieser Zeit von 10 auf 24 Prozent angewachsen. Am besten besucht sind der Mittagstisch und der Abendhort. Im Durchschnitt essen die Kinder dreimal pro Woche im Hort zu Mittag.