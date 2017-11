Zwei Jahre ist es her, seit Claudia D’Addio unter dem Künstlernamen Diamá ihr Debüt-Album «We’re not done» veröffentlichte. Mit den dazugehörigen Singles wie «La Mossa» oder «Would you be mine?» fand sie weit über die Landesgrenze hinaus Beachtung. Die Dietikerin, die durch ihre Teilnahme bei «MusicStar» und beim «Eurovision Song Contest» bekannt wurde, legte immer besonderen Wert auf die visuelle Promotion ihrer Songs. So drehte sie etwa einen Clip im Bruno-Weber-Park, in welchem sie eine Art Punk-Übersetzung des «Letzten Abendmahls Christi» zeigte. Nun legt Diamá mit dem neuen Musikvideo zum Lied «Calling all Angels» nach.

Geplant war die Veröffentlichung des Songs, der bereits auf dem Debüt enthalten ist, schon früher, doch die Natur hatte andere Pläne: In der Zwischenzeit wurde D’Addio stolze Mama. «Es war rückblickend gesehen der richtige Moment, denn die Musik bestimmte bis dahin mein Leben», sagt die Sängerin. Es war für sie an der Zeit, Kraft zu tanken und in die Rolle der Mutter hineinzuwachsen. Dennoch liess die Musik sie nicht los, weswegen sie nun erneut Vollgas gibt.