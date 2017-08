Das Dorfzentrum Geroldswil rückt seiner Modernisierung mit grossen Schritten näher. Es geht um den Gebäudekomplex, der insbesondere das Hotel Geroldswil, die reformierte Kirche sowie Wohnungen der Baugenossenschaft Schönheim umfasst.

Letzten Freitag ist nun ein Studienauftrag gestartet, der zum Ziel hat, das Entwicklungspotenzial der Liegenschaft aufzuzeigen. Zu entnehmen war dies dem kantonalen Amtsblatt und dem Schweizer Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen (Simap).

Auftraggeber ist die Gemeinde Geroldswil, vertreten durch den Gemeinderat. Er beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche Weiningen und der Baugenossenschaft Schönheim die Liegenschaft respektive Teile davon umzunutzen, zu sanieren und zu erweitern.

Während der Studienauftrag grundlegend aufzeigen soll, welches Entwicklungspotenzial in der Kirche und den Baugenossenschaftswohnungen steckt, ist das Projekt beim Hotel Geroldswil schon etwas konkreter: Seit 2016 ist bekannt, dass der Pachtvertrag zwischen Gemeinde und Hotelbetreiber per 31. Dezember 2021 definitiv endet.