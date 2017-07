Mit dem Stundenbuch in der Hand geht der Bergdietiker Pastoralassistent Michael Jablonowski die etwa 25 Schritte zur Kapelle. Nur die letzten drei muss er dafür ins Freie gehen, denn der kleine Andachtsraum ist Teil des Hauses, in dem er mit seiner Patchworkfamilie wohnt. Jablonowski und Sabine Stalder haben vor kurzem geheiratet; für beide ist es die zweite Ehe. Fünf Kinder aus den früheren Partnerschaften leben nun im Pfarrhaus: Veronika (13), Paul (12), Lukas (11), Luca (11) und Felix (5). Sabine Stalder arbeitet 70 Prozent als Bauherrenberaterin in einem Zürcher Ingenieurbüro. Sie pendelt jeden Morgen und ist überhaupt beruflich viel unterwegs.

Start in den Tag in der Kapelle

«Felix, die Kapelle ist kein Spielplatz», ermahnt der Vater den Jüngsten, der in Feuerwehrmontur und mit Spritze in der Hand in den katholischen Gebetsraum stürmen will. Hier startet das Ehepaar jeden Morgen mit einem kurzen Gebet in den Tag. Am Abend kommt die ganze Familie zum Tagesabschluss-Gebet zusammen. Der Raum mit Altar, Marienstatue und drei Stuhlreihen kann für gut besuchte Gottesdienste durch bewegliche Wände zum dreimal so grossen Pfarrsaal erweitert werden.