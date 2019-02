«Der Schreibstil hat mir gar nicht gefallen. Aber das Thema, das ist spannend und brandaktuell», sagt Elisabeth Schmid. Die anderen Frauen am Tisch nicken. «Was für ein Glück wir haben, dass wir in normale Familien geboren wurden», sagt Graziella Schwank. Die Rede ist vom Buch «Wie das Feuer zwischen uns» der US-amerikanischen Autorin Britanny C. Cherry. Es handelt von einer dramatischen Liebesgeschichte, in der Sucht und Drogen eine wichtige Rolle einnehmen.

An diesem Mittwochmorgen ist der obere Stock der Bibliothek Geroldswil gut besucht. An vier runden Tischen sitzen 20 Frauen und diskutieren angeregt miteinander. Das monatlich stattfindende «Café Littéraire» feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. 1979, knapp zwei Jahre nach der Eröffnung der Geroldswiler Bibliothek, fand der Anlass am 10. Januar zum ersten Mal statt. Das Konzept ist über die Jahre dasselbe geblieben. Einleitend stellt eine Gesprächsleiterin das Leben und das Werk einer Autorin oder eines Autors vor. Danach tauschen sich die Anwesenden über das Buch aus, das sie im Vorfeld gelesen haben.

Über 1000 Bücher

«Mit dem Anlass wollten wir die Bibliothek zu einer Begegnungsstätte machen», sagt Elisabeth Schmid. Die bald 90-Jährige ist eine der Initiantinnen des «Café Littéraire». Von der Eröffnung der Bibliothek 1977 bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie als Bibliothekarin. «Ich habe damals gehört, dass es in Dübendorf ein solches Angebot gibt und vorgeschlagen, es auch in Geroldswil einzuführen», sagt Schmid. Die belesene Seniorin verpasst keine Buchbesprechung und besitzt zu Hause mehr als 1000 Werke. «Es gibt unzählige gute Bücher. Am liebsten sind mir aber die alten Russen. Leo Tolstois ‹Anna Karenina› ist hervorragend.»

Doch auch die Lyrik hat es Schmid angetan. Gedichte von Joseph von Eichendorff lese sie oft, aber auch Modernes möge sie. Für Schmid ist klar: «Literatur fördert das menschliche Verständnis für Probleme.» Ein Leben ohne Bücher und Literatur kann sie sich nicht vorstellen. «Das ist ein Teil von mir.»