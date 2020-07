Wo früher gedruckt wurde, hat es heute eine Piazza

Der Umbau und die Erweiterung des ehemaligen NZZ-Areals in Schlieren sei oftmals ein Balanceakt, sagt Gianfranco Basso. «Einerseits soll die Vergangenheit des Gebäudes als Druckerei und Vertriebszentrum sichtbar bleiben und andererseits wollen wir modernste Arbeitsplätze erstellen.» Basso ist Head Construction und Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Prime Site Immobilien (SPS), welche die Liegenschaft seit 2015 besitzt und sie bis 2022 entwickelt.

Der Hallenbau direkt an den SBB-Gleisen, der 2016 über zwei Monate von einem Gastro-Unternehmen zwischengenutzt wurde, ist das Herzstück des Areals. Das oberste Geschoss, das wie ein Kreuz auf dem Gebäude liegt und teilweise aufgestockt wurde, wird derzeit zu Arbeitsplätzen ausgebaut. Hier wird der Bau- und Immobiliendienstleister Halter ab Ende 2020 seinen Hauptsitz einrichten. Wie dereinst gearbeitet wird, lässt sich bereits heute erahnen. So sind die Flächen – es handelt sich um rund 5000 Quadratmeter auf mehreren Geschossen – offen gestaltet und lediglich von Holzkuben gegliedert. Diese dienen dereinst als Sitzungszimmer oder ruhige Arbeitsplätze. «Die rund 250 Mitarbeiter sollen sich in dieser offenen Umgebung austauschen können», so Basso. Da die Fassade der Aufstockung wurde in der ähnlichen Stahl- und Glaskonstruktion erreichtet sei wie die bestehende Druckerei, füge sich das neue Bauteil gut in die bestehende Struktur ein.

Von den rund 24000 Quadratmetern Nutzfläche in den beiden Gebäuden Hallen- und Kopfbau sind bereits rund 75 Prozent vermietet. Neben Halter verlegte auch Zühlke seinen Hauptsitz an die Zürcherstrasse 39. «Nicht nur innerhalb der einzelnen Büroflächen sollen sich die Mitarbeiter austauschen, das soll auch ausserhalb geschehen», erklärt Basso. So entstehen auf dem ganzen Areal grosse öffentliche Bereiche mit verschiedenen Gastroangeboten. Im Erdgeschoss des Kopfbaus, jener mit der Glasfassade gegen die Zürcherstrasse, wird im April 2021 ein Restaurant mit Terrasse eröffnen. Betrieben wird es vom selben Gastronomen, der die Zwischennutzung in der Halle organisierte.

Aber auch Plätze im Aussenraum sollen den Austausch unter den Mitarbeitern und Besuchern erleichtern. «Auf diese Weise lassen sich möglicherweise neue gemeinsame Projekte oder Ideen realisieren, die ohne den Austausch nicht möglich gewesen wären», sagt Basso.

Bis Frühling 2021 sollen die Arbeiten an Kopf- und Hallenbau vollbracht sein, sodass nur noch der Innenausbau durch die Mieter erfolgen muss. Dieser sei in der Regel weniger lärmintensiv. Aktuell können noch Büroflächen von 240 bis 700 Quadratmeter im Kopfbau sowie zwei Hallen mit 700 und 1500 Quadratmetern gemietet werden.

Das Areal trägt den Namen JED, was für Join, Explore und Dare (Beitreten, Entdecken und Wagen). «Mit diesen Stichworten wird das Potenzial zusammengefasst, das wir bei der ehemaligen Druckerei sahen. Es soll ein Zentrum für Wissenstransfer und Innovation werden», so Basso.

Bald beginnen auch die Bauarbeiten des dritten Teilstücks, dem Neubau 2226 (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Eine rechtskräftige Baubewilligung liegt vor. Im Gebäude, das energetisch autark funktionieren wird, werden weitere rund 14000 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen. Es kommt ohne Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungsanlagen aus. Ist es Ende 2022 fertiggestellt, werden auf dem ganzen Areal bis zu 2000 Personen arbeiten.