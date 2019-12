Wissen und Geschwindigkeit: diese smarte Klasse hat sich Geld verdient

Diese ­Woche hat die Klasse aus Weiningen den verdienten Preis für ihre ­Leistung erhalten: Am Dienstag überreichten Vertreter der Juventus-Wirtschaftsschule das Preisgeld in Höhe von 600 Franken an die smarte Klasse von Klassenlehrerin Anja Manzoni.

Dafür musste sie sowohl ihr Wissen als auch ihre ­Geschwindigkeit unter Beweis stellen und möglichst schnell zehn Fragen aus den Bereichen Mathematik, Deutsch und ­Allgemeinwissen beantworten. Die Fragen stammten aus der berufsneutralen Eignungsabklärung Basic Check, den ­viele Lehrstellensuchende jeweils absolvieren.

Die Schülerinnen und Schüler aus dem rechten Limmattal brauchten nur gerade zwei ­Minuten und sechs Sekunden, um alle Aufgaben zu lösen, die anderen Klassen in den Schatten zu stellen und damit 600 Franken Gewinn abzustauben. (liz)