Wirtschaft Arbeitslosenquote im Kanton Zürich sinkt auf 1,6 Prozent – kleiner Rückgang auch im Bezirk Dietikon Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich ist im Mai um 0,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Im Bezirk Dietikon verharrt sie zwar auf 2,1 Prozent. Aber immerhin 36 Limmattalerinnen und Limmattaler weniger sind nun als arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote sinkt weiter. Symbolbild: Chris Iseli

Ende Mai waren im Kanton Zürich 14’023 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 417 weniger als im Vormonat, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent. Ende April waren es noch 1,7 Prozent.

Der Bezirk Dietikon hat mit 2,1 Prozent nach wie vor die höchste Arbeitslosenquote im Kanton. Schon im April lag die Limmattaler Arbeitslosenquote bei 2,1 Prozent.

Per Ende Mai waren im Bezirk Dietikon aber nur noch 1043 Personen als arbeitslos gemeldet. Im April waren es noch 1079. Fazit: Die Anzahl Arbeitsloser im Bezirk ist um 36 zurückgegangen.

Nach einem überaus optimistischen Start ins Jahr habe sich die Geschäftslage in allen Branchen zwar etwas abgekühlt, hält das Amt für Wirtschaft und Arbeit in seiner Mitteilung fest. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich in den kommenden Monaten deshalb verlangsamen.

Die Geschäftserwartungen und die Beschäftigungsaussichten seien aber auch für die nächsten Monate im positiven Bereich, teilte das Amt mit. Eine merkliche Abschwächung des Arbeitsmarktes sei nicht in Sicht. Mit 1,6 Prozent liegt die Zürcher Arbeitslosenquote deutlich unter jener der Schweiz mit derzeit 1,9 Prozent.

Wie der Kanton Aargau mitteilte, liegt die Aargauer Arbeitslosenquote sogar bei 2,2 Prozent. Sie ist damit noch höher als jene des Bezirks Dietikon. (liz/sda)