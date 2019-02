Am Dienstag wurden in Schlieren die neuen Jungsenioren und -seniorinnen begrüsst. Die Ortsvertretung der Pro Senectute lud die Jahrgänge 1954 und 1955 der Frauen und die Jahrgänge 1952 und 1953 der Herren zum gemeinsamen Nachmittag ein.

Das Ziel der Veranstaltung war es einerseits, den frisch Pensionierten zu zeigen, was Schlieren im Alter alles zu bieten hat und wie sie den Einstieg in die dritte Lebensphase am besten planen. Andererseits hoffen die Organisationen und Vereine natürlich auf neue Mitglieder, die Freiwilligenarbeit leisten.

«Die meisten schliessen sich uns jetzt noch nicht an, da sie gerade aus der Arbeitswelt kommen und genug davon haben», sagt Franziska Erne, die für den Mittagstisch des Seniorentreffs verantwortlich ist. Innerhalb eines Jahres nach der Pensionierung stiessen laut Erne aber immer mehr zur Freiwilligenarbeit hinzu. «Sie merken, dass sie eigentlich viel Zeit zur Verfügung haben. Mit 65 sind die meisten Jungsenioren ja auch noch körperlich leistungsfähig und helfen gerne den älteren Senioren.»