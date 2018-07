«Lasst los, denn tiefer fällt ihr nicht als in die Hände Gottes.» Abt Urban schliesst mit diesen Worten die Eucharistiefeier. Der Vorsteher des Doppelklosters Einsiedeln und Fahr ist einmal pro Woche zu Gast bei den Schwestern im Fahr. So auch Kathrin*, aber sie ist bereits seit Februar hier. Als die Benediktinerinnen in ihren langen Gewändern an ihr vorbeirauschen, verlässt auch sie die Kirche. Allerdings nicht durch das Hauptportal, sondern durch die Tür hinter dem Altar. Sie führt direkt ins Kloster hinein.

Was andere Stellensuchende an einem langen weiten Tag ohne Termine machen? Wer weiss. Die fast fünfzigjährige Kathrin jedenfalls nimmt am monastischen Leben teil. Sie arbeitet bis 10.45 Uhr in der Paramentenwerkstatt, der klösterlichen Schneiderei, und näht Messgewänder oder säumt Altartücher. Dann geht sie mit den Schwestern beten und ins Refektorium essen. Nach kurzer Zimmerstunde arbeitet sie bis 17.30 Uhr weiter, betet und isst wieder, immer in der Stille. Um 20 Uhr geht sie auf ihr einfaches Zimmer – ein Bett, ein Tisch, ein Lavabo. Im Kloster wird es ruhig. Das monastische Leben beginnt am nächsten Tag bereits wieder um 4.50 Uhr. Kathrin muss nicht daran teilnehmen, sie kann.

***

Marlis* steht in der Küche. Sie rüstet frisch gepflückte Bohnen aus dem Klostergarten. Dieses Mal bleibt sie nur für ein paar Tage im Fahr. Gleich nach ihrer Pensionierung vor zwei Jahren verbrachte sie ganze zwei Jahre hier. «Damals war es mir wichtig, mich in der Schneiderei zu verwirklichen, etwas Tolles hinzukriegen.» Sie lacht bei der Erinnerung. Scheu sei sie gewesen am ersten Tag, bloss kein Wort zu viel, bereits an der Pforte habe sie sich «durchschaut» gefühlt. «Die Schwestern haben ja diesen Weitblick», meint sie und reisst die Augen weit auf. Jetzt sei ihr das egal. Dies habe wohl mit dieser Demut zu tun, die sie hier im Kloster gelernt habe. «Man nimmt eine Aufgabe an und erledigt sie. Ohne zu murren, ohne zu klagen.» Diese Haltung bewundert sie auch an den Schwestern.