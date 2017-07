Limmattal: Beim Badi-Hopping Abkühlung finden

An der hiesigen Limmat fehlt ein geeigneter Strand für unbeschwerten Spass. Dieses Manko machen aber die fünf Freibäder im Limmattal wett. Die Badeanstalten sind unterschiedlich, weswegen ein Badi-Hopping in den Ferien ein grosser Spass ist. Fast schon ein Wasserpark ist das Dietiker Fondli: Mit seinen grossen Becken, der 80 Meter langen Rutschbahn, einem Beachvolleyball-Feld oder dem Strömungskanal vergehen die Stunden wie im Flug. Lauschige Plätzchen sind hingegen in der Badi Geren in Birmensdorf zu finden, die mit einer schönen Lage und einem liebevoll geführten Restaurant punktet. Besonders für seine Ruhe ist das Bad Weihermatt in Urdorf bekannt, das dennoch sehr familientauglich ist – vier Hektare bieten allen Besuchern Platz. Kaum zum Sattsehen ist das «Schwimmbad zwischen den Hölzern» in Oberengstringen; zwischen Waldrand und Weinbergen kann man vor anmutiger Kulisse schwimmen. Die Bio-Badi im Moos in Schlieren sieht sich hingegen als Stadt-Badi mit biologischem Nass, grossem Freizeitangebot sowie spannenden Events wie «Kino am Pool» oder dem Vollmondschwimmen.

Gut zu wissen: Hochsaison – Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind individuell. www.badi-info.ch