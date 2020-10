Wieder ein Corona-Ausbruch in einem Pflegezentrum – keine Quarantäne ausgerufen

Ende vergangener Woche gab es bei fünf Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen weitere Verdachtsfälle. Alle hatten unabhängig voneinander im privaten Umfeld Kontakt mit positiv getesteten Personen, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

Sämtliche fünf Testresultate fielen in der Folge positiv aus. Ebenso entwickelten über das Wochenende vier weitere Mitarbeitende Symptome und eine Bewohnerin bekam Fieber. Auch hier lieferten die Tests positive Resultate. Der kantonsärztliche Dienst hat daher für alle Bewohnenden und Mitarbeitenden Corona-Tests angeordnet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen Abstand voneinander halten, befinden sich aber nicht in Quarantäne, wie es in der Mitteilung heisst. Besuche sind weiterhin erlaubt, allerdings unter den seit dem 22. Oktober geltenden verschärften Regeln. So sind beispielsweise auf den Stockwerken und in den Bewohnerzimmern keine Besuche gestattet.