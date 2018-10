«Ich arbeitete damals als Chauffeur, suchte aber auch etwas Freiheit und meldete mich auf ein Inserat einer Konzertagentur, in dem stand «Gesucht: Chauffeur in Schausteller-Unternehmen in Deutschland», sagt Breitenmoser später gegenüber der Limmattaler Zeitung.

«Grüezi, ich fuhr mit einem Wal durch Deutschland», sagte die Stimme am Radio und die Moderatorin, die sich bei der Hörerschaft nach speziellen Tier- und Zirkuserlebnissen erkundigte, musste schon genauer nachfragen, was der Herr am Telefon genau meint. Am anderen Ende der Leitung sprach Kurt Breitenmoser aus Schlieren, der sich durch den Aufruf von Radio SRF wieder im Sommer 1963 wähnte und seine Erinnerung kurz preisgab.

Die Schausteller-Truppe besuchte in diesem Sommer eher kleinere Städte wie Heidelberg oder Kassel und war sich so der vollen Aufmerksamkeit sicher. «Wir blieben meistens nur einen Tag, und nachts, nach dem Abbau, sind wir zum nächsten Ort gefahren», sagt Breitenmoser. Wegen der Länge des Sattelfahrzeugs wurde das Gefolge zusätzlich von der Polizei begleitet. Breitenmoser selbst fuhr ein umfunktioniertes Postauto, das Kojen, eine Küche, das Kassenhäuschen und sogar ein Büro beherbergte. «Ich musste aber nicht nur fahren, sondern half auch beim Postkartenverkauf und bei der Kartenkontrolle am Eingang.»

Ein faszinierender Gegenstand

Heute wäre eine solche Wanderausstellung undenkbar und würde eine ganze Reihe von Gegnern auf den Plan rufen. Aber damals war sie eine Sensation und Jonas war nicht der einzige seiner Art. Laut einer Sonderedition der Zeitschrift «Fluke», einem Wal-Magazin für Sammler und Historiker, waren zwischen den 1950er- und den 1970er-Jahren neben Jonas noch zwei weitere Wale zu besichtigen: Goliath und Mrs. Haroy, deren Weg auch in die Schweiz führte. Und bereits um die Jahrhundertwende gab es laut Fluke einige Wal-Schaustellungen oder auch Wal-Zirkusse.

Was aus dem Tier geworden ist, weiss Breitenmoser nicht genau. «Obwohl Jonas unseren Alltag dominierte, hatte ich mit dem Wal keine persönliche Beziehung oder etwas in der Art. Für mich war Jonas einfach ein faszinierender Gegenstand», sagt er. Als sein Vertrag Ende des Sommers auslief, zog es ihn wieder zurück in die Schweiz und andere Jobs und Aufträge warteten, die schliesslich zu seinem eigenen Unternehmen führten, der Breitenmoser Transport AG.

Eine lange Tournee

Sicher ist, dass die Tournee für den Wal weiterging und ihn bis nach Japan und Afrika führte, wie das Magazin «Fluke» weiter verrät. Ende der 1970er Jahre wurde Jonas dann eingelagert. 2008 soll er für ein paar Tage wieder in London ausgestellt worden sein und zwei Jahre darauf konnte der präparierte Kadaver auf Ebay ersteigert werden, wie «Fluke» schreibt.

Für Breitenmoser, der seine Firma verkaufte und heute einen Getränkehandel führt, ist das nicht von Interesse, er erinnert sich aber gerne an das damalige Abenteuer und insbesondere an sein Team. «Leider ist der Kontakt zu den Leuten schon lange abgebrochen», sagt er. Auf die Suche nach seinen Mitstreitern macht er sich nicht, denn was den Sommer damals wirklich ausmachte, sei nicht eine bestimmte Person gewesen, sondern die Konstellation aller Beteiligten, wie der heute 76-Jährige sagt. So steht für Breitenmoser der Wal Jonas, das «grösste Tier der Welt», für eine unvergessene Schicksalsgemeinschaft, die es so nicht mehr geben wird.