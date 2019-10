Wie in den 1970er-Jahren: Der Limmichor begeisterte das Publikum mit Abba-Hits

Nach einer über 35-jährigen Pause schwindet die Hoffnung dahin, die legendären Schweden dereinst wieder vereint auf der Bühne zu sehen. Selbst das Angebot von einer Milliarde Dollar soll Abba im Jahr 2000 nicht dazu bewegt haben, endlich wieder gemeinsam aufzutreten. Immerhin sollen bald lebensechte Hologramme der Künstler über die Bühne flackern und in den poppigen Kostümen von 1979 zwei brandneue Songs aufführen. Bis es so weit ist, konnte man sich am Samstag vom Auftritt des Limmichors in der Aula Ennetgraben in Affoltern am Albis in alte Zeiten zurückversetzen lassen.

Unterstützt wurde der Chor des Spitals Limmattal durch das Jugendorchester Con Brio von der Musikschule Knonauer Amt und der Kantonsschule Limmattal, das durch eine Band ergänzt wurde. Zusammen liessen sie all die unvergessenen Klassiker aufleben, die eine ganze Generation in Atem gehalten haben. Mit «Waterloo» erklang der Song, der Abba 1974 den Eurovision Song Contest gewinnen liess, und die Band quasi über Nacht in den Popmusik-Himmel katapultierte. Wie damals sprang der Funke über: Unter der souveränen Leitung von Patrik Elsaid überliess der Limmichor nichts dem Zufall und animierte das Publikum mit vollem Einsatz und grosser Singfreude zum Mitwippen.