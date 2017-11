Zweitens ist der Unmut in der Bevölkerung nicht über Nacht gewachsen, sondern staute sich seit einer Weile auf. Die beiden Schwestern Porchet/ Hagen setzen sich bereits seit zwei Jahren für den Erhalt des Baums ein, an diversen Infoveranstaltungen wurde die Fällung thematisiert. Auch GLP-Gemeinderat Andreas Kriesi unternahm im vergangenen Jahr mittels Vorstoss einen Rettungsversuch – erfolglos.

Doch bereits vor rund einer Dekade wurde der Baum aus dem Schutzinventar der Stadt entlassen, im Wissen darum, dass das Generationenprojekt Limmattalbahn dereinst das Gebiet kreuzen würde. Doch damals störte sich niemand daran, niemand erhob die Stimme dagegen. Der Zorn vieler Baumschützer dürfte auch gegen sich selber gerichtet sein. Sie sind wütend, dass sie nicht früher bemerkten, dass der Baum über kurz oder lang weichen muss und sie nichts dagegen unternommen haben.

Dass im kommenden Jahr Gesamterneuerungswahlen stattfinden, ist der dritte Faktor, der den Initiantinnen der Petition in die Hand spielt. So finden sich fast in allen politischen Lagern plötzlich grosse Baumfreunde. Gemeindepolitiker setzen sich in den Sozialen Medien lautstark für den Erhalt der Blutbuche ein, zeigen ihre Gesichter an den Kundgebungen oder planen politische Vorstösse. Auf diese Weise multipliziert sich das Interesse für den Baum. Wo blieben diese vielen Baumfreunde beim Vorstoss Kriesi? Warum wurde dieser nicht auf Facebook geteilt? Warum löste die stadträtliche Antwort, wonach der Baum nicht zu retten sei und aus seinem Holz allenfalls Sitzmöbel hergestellt werden sollten, keinen Aufschrei aus? Es gilt Acht zu geben, nicht den Anschein zu machen, opportunistisch zu agieren. Denn Opportunismus kommt bei den Wählern nicht gut an.

Für die Stadt ist die Causa Blutbuche – gelinde gesagt – ein Desaster. Dies, obwohl sie sich aus rechtlicher Sicht nichts zu Schulden hat kommen lassen. Doch unterschätzte man die Überzeugungskraft und Ausdauer der Baumfreunde. Was nun? Für eine Anpassung der Linienführung ist es nach langen Jahren der Planung, zwei kantonalen Abstimmungen und einer Baubewilligung des Bundes zu spät. Einzig eine Verpflanzung könnte die Blutbuche am Leben erhalten. Dass sich der Baum als gesund und robust und somit zur Verpflanzung bereit herausstellt und diese auch tatsächlich umgesetzt werden kann, bleibt nicht nur den Baumfreunden, sondern auch den Vertretern der Stadt zu wünschen.