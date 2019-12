Wie der Laser die Vagina wieder feucht macht - sie verhelfen Frauen zu besserem Sex

Hinter dem altrosafarbenen Sofa schlängeln sich gemalte Kirschblütenzweige der Wand entlang. Sie spiegeln sich im bronzenen Tisch, der gegenüber einem Regal steht, das mit Tassen und Blumenvasen geschmückt ist. Das Wartezimmer in Hilda Shamons Praxis für Frauengesundheit im Limmat-­Tower in Dietikon macht deutlich: Hier soll sich die Patientin wohlfühlen. «Ich nenne meine Praxis bewusst so, weil die Prävention, das Wohlbefinden und die Gesundheit der Frau im Vordergrund stehen», sagt Shamon. Eingerichtet hat die 49-Jährige die Räume selbst. «Ich habe eine Leidenschaft für Ästhetik», sagt die Gynäkologin und lacht. Im Sommer 2018 eröffnete sie deshalb zusätzlich eine Praxis für medizinische Ästhetik und Laser gleich neben der bestehenden. «Viele meiner gynäkologischen Patientinnen beschäftigen ästhetische Themen wie etwa Kaiserschnittnarben nach der Geburt. Deshalb kam ich auf die Idee, eine zweite Praxis für solche Behandlungen ins Leben zu rufen», sagt Shamon. Simone Längle führt dort unter anderem ­Laser-Haarentfernungen aber auch ­Vaginalstraffungen durch.

Laserbehandlungen sind heutzutage in diversen medizinischen Disziplinen populär. Dass damit aber auch im Bereich der Gynäkologie gearbeitet werden kann, wissen wenige. Liegt das daran, dass die weibliche Sexualität nach wie vor ein Tabuthema ist?

Hilda Shamon: Das ist genau das Problem. Wir leben zwar in einer Welt, in der alles sexualisiert wird. Aktiv darüber diskutiert und hinterfragt wird aber nicht. Viele Frauen sprechen aus Scham nicht darüber. Selbst viele Gynäkologen kennen sich zu wenig aus. Es ist ein Thema, das nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Medizin viel zu kurz kommt.

Simone Längle: Es gibt nach wie vor kein wirkliches Bild der weiblichen Sexualität. Pornos bilden nicht die Realität ab. Das natürliche Körpergefühl geht in unserer Gesellschaft, die stark auf Intellektuelles fokussiert, verloren. Die Neugierde und das Entdecken der eigenen Sexualität fehlt. Sex muss heute schnell und effizient sein. Das Zelebrieren des Zusammenseins hat keine Priorität. Und obwohl das Thema tabuisiert wird, ist die Sehnsucht nach einer erfüllenden Sexualität gross. Man sucht sie mit verschiedenen Partnern und findet sie nicht, weil man sich nicht auf die Tiefe einlässt.

Shamon: Sexualität ist ein Entwicklungsprozess und benötigt Vertrauen, Zeit, Selbstbewusstsein und Reife. Viele Frauen haben erst ab 40 eine erfüllende Sexualität, erleben dann ihren ersten Orgasmus überhaupt, weil sie geniessen können und sich keine Sorgen mehr um Fettpölsterchen machen. Gleichzeitig wird Sex überbewertet. Man erwartet und erhofft sich zu viel davon und kann dem Thema nicht neutral begegnen, weil man bereits Vorstellungen und Fantasien hegt.

Erhoffen sich denn viele Ihrer Patientinnen durch die Behandlung mit dem Vaginallaser ein besseres Sexualleben?

Längle: Primär geht es um eine Verbesserung der vaginalen Gesundheit, die aber auch mit einem gesteigerten sexuellen Empfinden einhergeht. Viele unserer älteren Patientinnen leiden unter einer zu trockenen Scheide, Jucken und Brennen im Intimbereich. Gerade wenn Sexualität nach Kind und Karriere wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, treten häufig diese körperlichen Faktoren auf, die die aufsteigende Lust trüben. Die vaginale Schleimhaut ist wie der ganze Körper von der natürlichen Alterung betroffen. Die Scheidewände werden dünner, sind weniger elastisch und anfällig für Entzündungen. Der Vaginallaser schafft Abhilfe.