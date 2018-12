Das Rebblüetefäscht zieht Spuren bis ins südliche Afrika. Genauer gesagt bis in die Stadt Quthing im Süden Lesothos. Im dortigen SOS-Kinderdorf wurde dank Geldern aus Weiningen ein Trinkwasserbrunnen gebaut. Und zwar mit Geld, das die Schnäggeen-Beiz am Rebblüetefäscht 2016 erarbeitete. Total 15 576 Franken spendete sie. Die Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf hat den Betreibern vor Kurzem den Tätigkeitsbericht zugestellt.

Die Gelder ergaben sich damals nicht nur aus dem Getränkeverkauf, sondern auch aus dem Verkauf von Kunstwerken aus dem Nachlass von Hans Brunner, die lange im Keller seines Hauses lagen.

Nun, wo der neue Trinkwasserbrunnen für das SOS-Kinderdorf in Quthing gebaut ist, bewahrheitet sich einmal mehr, was der damalige Unterengstringer Gemeindepräsident Willy Haderer 2002 nach dem Tod von Hans Brunner sagte: «Das, was sein Geist und seine Hände geschaffen haben, wird noch vielen Menschen Freude bereiten.»