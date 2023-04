Widen Wandern mit Panorama und Seeblick: Die Rundwege beim Hasenbergturm sind eröffnet Am Samstag wurde die neue Attraktion auf dem Hasenberg oberhalb von Bergdietikon mit rund 90 neugierigen Besucherinnen und Besuchern offiziell eingeweiht. Worauf sich Wanderbegeisterte freuen können.

Peter Spring (rechts), Gemeindeammann von Widen, und Daniela Widmer, Gemeindeammann von Bellikon (links von der Infotafel) sprechen während der feierlichen Eröffnung zu den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bild: Walter Christen

Rund um den im August 2021 eröffneten Turm auf dem Hasenberg in Widen gleich an der Grenze zu Bergdietikon gibt es eine neue Attraktion: Rundwege mit drei verschiedenen Distanzen. Den 40 Meter hohen Turm zu besteigen ist das eine, doch damit nicht genug: Wanderfreudigen bietet sich die Möglichkeit, auf einer der drei neu ausgeschilderten Touren die Natur in der Umgebung zu geniessen.

Der Trägerverein Hasenbergturm hat, zusammen mit den Gemeinden Widen, Bellikon und Bergdietikon, drei Routen um den Hasenbergturm auf dem bestehenden Wegnetz ausgeschildert, dank denen man den Besuch des Turms nun noch einfacher mit unterschiedlichen Wandererlebnissen kombinieren kann.

Die neue Beschilderung für die Hasenbergturm-Rundwege (hier für die blaue und die rote Route) ist nun an ihrem Platz. Bild: Walter Christen

2,6 Kilometer beträgt die Distanz der kurzen, blau markierten Hasenbergrunde mit einem Zeitbedarf von 50 Minuten sowie etwa 80 zu überwindenden Höhenmetern. Die mittlere Route, die rote Egelseerunde mit 5,8 Kilometern und 140 Höhenmetern, lässt sich in einer Stunde und 40 Minuten zurücklegen.

Einmalige Aussicht auf der Panoramarunde

Auf der grossen und schwarz eingezeichneten Panoramarunde, mit einer Distanz von 9,3 Kilometern und etwa 200 Höhenmetern, ist man gut zwei Stunden und 40 Minuten unterwegs. Wobei hier noch eine Zusatzschlaufe via Bellikon absolviert werden kann, sodass die Gesamtdistanz dann 9,9 Kilometer beträgt.

Vom Hasenbergturm aus bietet sich eine herrliche Aussicht. Bild: Walter Christen

Im Beisein der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden wurden die Wege am 22. April eingeweiht. Peter Spring, Gemeindeammann der Hasenbergturm-Standortgemeinde Widen und zugleich Präsident des Trägervereins, konnte am Samstagmorgen beim Aussichtsturm rund 90 Personen begrüssen. Er hielt fest, dass sich der grösste Teil des ausgeschilderten Gebiets auf Belliker Boden befindet.

Bei dieser Gelegenheit bedankte Spring sich für die Kooperation und gemeinsame Realisation des Projekts bei Bellikons Gemeindeammann Daniela Widmer, die sich über die Aktion erfreut zeigte und auf die einmalige Aussicht auf der Panoramarunde hinwies.

«Ich bin sehr erfreut, dass die drei Wege nun ausgeschildert worden sind. Die Beschriftung erfolgte durch das Bauamt Widen, wo Martin Graf und Doris Righetti grosse Arbeit geleistet haben.»

Auf den Wegen findet sich unter anderem mit diesem Bunker auch ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Er ist Teil der Limmatstellung. Bild: Walter Christen

Wissenswertes aus dem Wald und vom idyllischen Egelsee

Zur Einweihung und zugleich Eröffnung der Wege wurde die mittlere Route rund um den Bergdietiker Egelsee in drei Gruppen zurückgelegt. Christoph Schmid, Revierförster und Leiter des Forstbetriebs Mutschellen, vermittelte unterwegs an verschiedenen Posten viel Wissenswertes über den Wald und dessen Flora und Fauna.

Revierförster Christoph Schmid gibt den zahlreichen Teilnehmenden Auskunft zum Wald. Bild: Walter Christen

Ebenso vermochte der Eggenwiler Gemeinderat Roland Belser mit seinen Ausführungen über den Egelsee das Interesse der Wandergruppe zu wecken. Er ist beim Werkhof Bergdietikon beschäftigt und betreut den Egelsee. Mit der Bezeichnung der drei Rundwege um den Hasenbergturm ist die Attraktion rund um diesen Aussichtspunkt nun abgerundet.

Der Turm selber, ein imposantes Bauwerk mit 210 Treppenstufen, verzeichnet eine rege Frequenz. Von wie vielen Personen der Turm seit der Eröffnung bereits bestiegen worden ist, lässt sich allerdings nicht beziffern, denn es ist kein Drehkreuz mit Zählwerk eingebaut. Peter Spring sagte auf die entsprechende Frage:

«Es begeben sich jedenfalls stets zahlreiche Leute auf den Turm, wie sich auch aus Beobachtungen des Personals des benachbarten Hauses Morgenstern schliessen lässt.»

Die Stiftung dieser Einrichtung für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung hat den Platz für den Hasenbergturm in einem Dienstbarkeitsvertrag für 50 Jahre unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der Turm ist die Attraktion schlechthin auf dem ­Hasenberg, auf den unter anderem auch das Restaurant Monardo Hasenberg lockt.