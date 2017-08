Diesmal ist sie aber auch am Abend noch da. Sie hat Geburtstag, den 87. schon. Nach dem Znacht haben alle gesungen für sie, auch sie selber hat mitgesungen. Jetzt sitzt das Ehepaar vor dem Fernseher, Herr Moser kerzengerade im Rollstuhl, eine hellgelbe Decke über den Knien. Seine Hand zittert leicht unter der Hand seiner Frau. Sie schaut ihn liebevoll von der Seite an, streicht ihm sanft über die Wange, er reagiert nicht. Auch vorhin hat er nicht reagiert, als die Pflegefachfrau ihn fragte, ob er schon ins Bett wolle. «Red doch», hat Frau Moser gesagt, und Herr Moser: «Ich muss studieren.»

Hier weiss man nie, was noch geschieht. Jeder Tag ist anders. «Ein bisschen Struktur gibt den Bewohnern Sicherheit, aber sie muss flexibel sein», sagt Ament. Wie eng die Strukturen sein müssen, sei von Person zu Person, aber auch von Tag zu Tag verschieden. Klar ist: Seit fünf Jahren gibt der vierte Stock im Ruggacker Menschen, die sich in der grossen Welt nicht mehr zurechtfinden, einen geschützten Rahmen. Das heisst aber auch: Die Ausgänge sind zu, damit niemand wegläuft und verloren geht. Für die Tür zum Treppenhaus und den Lift nach unten braucht es einen Code. «Dass ihr Raum hier begrenzt ist, realisieren die Bewohner schon, aber sie finden es nicht schlimm», sagt Ament. Denn es gibt ihnen Sicherheit.

Akzeptieren und Raum geben

Sicherheit ist wichtig. Weil die Demenz langsam immer mehr Erinnerungen und damit Referenzpunkte nimmt, geht die Orientierung zunehmend verloren. Als Folge davon fühlen sich an Demenz erkrankte Personen schnell überfordert, was sich auch als Aggressivität äussern kann. Dafür gebe es immer einen Grund, sagt Ament: «Manchmal ist es zu laut, jemand hat zu schnell geredet oder es wurde eine Erinnerung geweckt.» Wichtig sei, dass man nicht urteile, sondern versuche, herauszufinden, wieso jemand so reagiere, sagt Ament. Akzeptieren und Raum geben: Das ist auch für Duric das Geheimnis im Umgang mit dementen Personen. Wenn man authentisch sei, geduldig und das Gegenüber wertschätze so, wie es sei, bekomme man ganz viel zurück.

«Das ist das Schönste an unserer Arbeit», sagt sie. Man lerne, zuzuhören, zu entschleunigen, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Doch die Arbeit ist auch höchst anspruchsvoll und setzt viel Professionalität und Fachwissen voraus. So sei es beispielsweise nicht immer einfach, zu erkennen, ob jemand, der sich verbal nicht mehr richtig ausdrücken könne, nun einen physischen oder emotionalen Schmerz habe, sagt Duric. Das sei auch das Schwierigste an der Arbeit: Wenn man einen hilflosen Menschen sehe, der sich ausdrücken wolle, aber nicht einmal mehr wisse, was ein Löffel sei.

Draussen stehen Frau Zehnder und Frau Beder auf der Terrasse und rauchen. Wenn das Wetter schön ist, werden beide Terrassentüren offengelassen, sodass die Endlosschlaufe durch die Abteilung, auf der die Bewohner ihren Bewegungsdrang beim Spazieren ausleben können, über die Terrasse verlängert werden kann. Aber nicht jetzt, es hat geregnet, auf den Tischen und Stühlen haben sich kleine Pfützen gebildet, über die Frau Zehnder gedankenverloren mit ihrer Handfläche streicht, so, als hätte sie noch nie Wasser gespürt. Plötzlich schaut sie auf: «Wenn wir es haben, haben wir es halt nicht mehr», sagt sie, und fügt hinzu: «Das wäre auch schade.» Später dreht sie noch ein paar Runden durch die Abteilung, sie ist etwas rastlos heute und wird erst am späten Abend zur Ruhe kommen.

Der Morgen beginnt bedächtig

Nach und nach werden die Bewohner ins Bett gebracht – aber erst, wenn sie explizit darum bitten. Um halb elf Uhr sitzt nur noch ein dösender Martin vor dem Fernseher. Er lasse ihn noch ein bisschen, er schlafe gern im Sessel, sagt Paul Alukkal, der kurz vorher seine Nachtschicht angetreten hat. Es wird eine problemlose Nacht werden, obwohl Alukkal etwa alle zehn Minuten auf Geheiss seines Buzzers in ein Zimmer eilen muss – meistens, weil jemand Hilfe braucht, um auf die Toilette zu gehen. Ab und zu dreht der Pfleger eine Runde durch die Zimmer, leise, damit niemand aufwacht. Er legt dort sanft einen aus dem Bett hängenden Arm zurück auf die Mattratze, zieht hier einen Vorhang zu, knipst ein Nachtlämpchen an. Seine Bewegungen sind ruhig, bedacht.

Am nächsten Morgen liegt eine wattige Ruhe über allem. Weil es über Nacht abgekühlt hat, haben die Bewohner gut geschlafen und sind nun entspannt, aber noch etwas langsam unterwegs. Im Esszimmer sitzen drei verschlafene Gestalten, einsam dudelt das Radio Ländler vor sich hin. «Wie war die Nacht?», ruft Duric Frau Ziegler zu, die noch etwas zerknittert in das Esszimmer schlurft. «Ich weiss es nicht, ich habe geschlafen», gibt diese zurück und grinst erfreut über ihren eigenen Witz. Ein neuer Tag bricht an auf der Dietiker Demenzabteilung. Einer, der so sein wird wie keiner zuvor.

* Die Namen sämtlicher Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Redaktion geändert.