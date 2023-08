Weinreben Ein Steakhouse an aussergewöhnlicher Lage: Im «Winzerhaus» hat sich seit dem Besitzerwechsel einiges verändert Das Restaurant Winzerhaus ist fester Bestandteil der Weininger Reblandschaft. Betriebsleiterin Juliane Reichmuth-Söffing erzählt, wie der Betrieb aktuell läuft.

Juliane Reichmuth-Söffing, Betriebsleiterin des «Winzerhauses», auf der Terrasse des Weininger Restaurants neben dem sogenannten Stammgast. Bild: Sandra Ardizzone

Von gehobener Schweizer Küche zum Steakhouse auf hohem Niveau. Das mitten in den Weininger Rebbergen gelegene Restaurant Winzerhaus hat mit der Übernahme von Urs Koffel und seiner Lebensgefährtin Caroline Biel Anfang 2017 einen Wandel durchgemacht. Konzept und Menü haben die neuen Besitzer weitgehend ihrem bereits bestehenden Restaurant Steakhouse Bahnhof in Mettmenstetten angepasst.

«Die Kombination aus unserem klassischen Grillangebot und der aussergewöhnlichen Lage hier in den Weinreben war für uns sehr attraktiv», sagt Betriebsleiterin Juliane Reichmuth-Söffing. Zu einem guten Stück Fleisch gehöre schliesslich auch ein guter Tropfen Wein.

Das Winzerhaus besteht seit über 90 Jahren und ist aus dem Weininger Dorfbild nicht mehr wegzudenken. «Die Leute haben sich über Generationen hinweg daran gewöhnt, dass es im Rebberg ein Restaurant gibt. Viele schätzen die wunderbare Aussicht, die man von hier oben hat», sagt Reichmuth-Söffing.

Umgekehrt profitiert auch das Restaurant selbst von seiner Lage. «Insbesondere am Wochenende kehren viele Wanderer und Spaziergänger bei uns ein, weil die Weinreben ein beliebter Ausflugsort sind», sagt sie. Ausserdem würden die umliegenden Reben bei den Gästen den Weinkonsum anregen.

Der Grill ist das Herzstück des Winzerhauses

Im Sommer und Frühling laufe der Betrieb auch unter der Woche sehr gut. «Die Terrasse unter dem Weinrebendach ist bei schönem Wetter sehr begehrt», sagt Reichmuth-Söffing. Im Winter hätten sie dagegen jeweils weniger Kundschaft.

Neben vielen kleineren Gruppen von Paaren, Familien und Freunden, die im Restaurant ihr Mittag- oder Abendessen geniessen, finden während der warmen Monate auch vermehrt Grossanlässe wie Firmenessen oder Hochzeitsapéros statt. «Wir nehmen Reservationen für bis zu 120 Personen entgegen», sagt Reichmuth-Söffing. Für solche Events stehen ein Teil der Terrasse, der grosse Saal sowie der geräumige Weinkeller zur Verfügung.

Wie in jedem Steakhouse ist auch im Winzerhaus der Grill das Herzstück des Hauses. Auf dem grossen Buchenholzgrill in der Mitte der Terrasse wird von diversen Steaks und Spiessen über Kalbskoteletts und Spareribs bis hin zu Fischspezialitäten alles zubereitet. Ein besonderes Highlight sei dabei das ein Kilo schwere Tomahawk-Steak für zwei Personen. «Im Winter bieten wir auch Reh- und Hirschfleisch vom Grill an, weil Wild hier in der Region sehr beliebt ist», sagt Reichmuth-Söffing.

Sitzt man an den Steintischen auf der Terrasse des «Winzerhauses», geniesst man eine wunderschöne Aussicht über ganz Weiningen. Bild: Sandra Ardizzone

Das Fleisch und der Fisch sowie alle weiteren Produkte stammen zwar mehrheitlich nicht direkt aus der Region, dafür aber aus den umliegenden Kantonen. «Es ist uns wichtig, dass unsere Ware nicht von zu weit her kommt», sagt sie.

Das Restaurant bietet auch Grillkurse an

Für den kleinen Hunger und vor allem bei Ausflugsgästen, die am Sonntagnachmittag nur eine kurze Verpflegung bräuchten, seien auch die in vier Varianten erhältlichen Flammkuchen sehr gefragt. Ein spezielles Sommergericht des Winzerhauses ist ausserdem das Vitello tonnato, eine leicht grillierte Kalbsbrust in feine Scheiben geschnitten, die mit einer Thunfischsauce kalt serviert wird. Etwas weniger ausgefallen und im Sommer ebenfalls beliebt sei die Burrata mit Tomaten.

Wer sich nicht nur gemütlich hinsetzen und essen will, sondern sein Fleisch lieber gleich selbst auf dem Grill zubereitet, kann sich auf der Website des «Winzerhauses» für einen der Grillkurse anmelden, die das ganze Jahr über stattfinden. «Die Teilnehmenden lernen je nach Programm verschiedene Grillarten kennen und bereiten von Apérohäppli bis Dessert ein ganzes Menü zu», sagt Reichmuth-Söffing. Denn beim indirekten Grillieren, sprich, wenn man auf direkte Hitze verzichtet, könne man auch untypische Dinge wie einen Schokoladenkuchen auf einem Grill zubereiten.

Teil der Grillkurse sind hin und wieder auch Weindegustationen, die vom Weingut Haug beziehungsweise von Winzer Robin Haug durchgeführt werden. Auch auf der Weinkarte wird die Zusammenarbeit mit der Winzerfamilie sichtbar: Neben vielen italienischen und spanischen Weinen stammen nur ein paar aus der Region, und zwar direkt aus dem Weinkeller des Weinguts Haug. Darunter der Riesling-Sylvaner, der Räuschling und der Pinot noir. «Wir haben uns aus praktischen Gründen auf einen regionalen Weinlieferanten beschränkt», sagt Reichmuth-Söffing.