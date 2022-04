Weiningen/Unterengstringen Wegen Belagsarbeiten: Kreuzung zwischen beiden Dörfern wird für ein Wochenende gesperrt Am Wochenende vom 6. bis zum 9. Mai wird die Kreuzung Zürcher-/ Umfahrungsstrasse für den Verkehr gesperrt. Umgeleitet wird der Verkehr in beide Richtungen über die Fahrweid und Schlieren. Der Zugang zur Autobahn bleibt gewährleistet, auch wenn der Weg dorthin sich teils deutlich verlängert.

Die Kreuzung Zürcher-/Umfahrungsstrasse befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Portal des Gubristtunnels. Muriel Daasch

Vom 6. bis zum 9. Mai werden an der Zürcherstrasse zwischen Weiningen und Unterengstringen Belagsarbeiten durchgeführt. Für dieses Vorhaben muss die Kreuzung Zürcher-/ Umfahrungsstrasse beim Autobahnanschluss A1 in Weiningen an der Grenze zu Unterengstringen für den Verkehr gesperrt werden, wie das Tiefbauamt des Kantons Zürich mitteilt.

Die Vollsperrung beginnt am Freitagabend um 20 Uhr und dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr. Voraussetzung für die Durchführung der Belagsarbeiten ist trockenes und genügend warmes Wetter. Ansonsten würden die Arbeiten und die damit einhergehende Sperrung auf das darauffolgende Wochenende vom 13. bis zum 16. Mai verschoben.

Die laufenden Arbeiten an der Kreuzung sind nach dem Belagseinbau grundsätzlich abgeschlossen, wie das Tiefbauamt auf Anfrage bestätigt. Es kann laut Tiefbauamt aber nicht ausgeschlossen werden, dass später noch vereinzelte Fertigstellungsarbeiten nötig werden.

Mit dem Bus dauert es fünf Minuten länger

Der Verkehr wird während der Sperrung in beide Richtungen über die Fahrweid und Schlieren umgeleitet. Der ausgeschilderte Weg von Weiningen nach Unterengstringen oder umgekehrt verlängert sich also deutlich. Gleiches gilt für den Weg bis zur Ein- und Ausfahrt der Autobahn, die von der Sperrung nicht betroffen ist. Während der Arbeiten auf der Kreuzung Zürcher-/ Umfahrungsstrasse findet zur gleichen Zeit ein weiterer Belagseinbau auf der Chübelackerstrasse in Weiningen statt. Die betroffenen Anwohner werden darüber mit einem separaten Schreiben informiert.

Die Kreuzung Zürcher-/Umfahrungsstrasse in Weiningen mit der Zürcherstrasse auf der linken und der Umfahrungsstrasse auf der rechten Seite. Muriel Daasch

Die Fahrzeiten der Buslinien 302 und 304 zwischen Weiningen und Unterengstringen werden durch die Umleitung um etwa fünf Minuten verlängert. Die Haltestellen Ausserdorf und Aegelsee werden zudem während der Umleitung leicht verschoben.