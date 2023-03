Weiningen/Geroldswil Andy Pape hat seine Fässer ersetzt und sagt: «Nennt meinen Balsamico bitte nicht Essig, der mag das nicht» Der Geroldswiler Andy Pape stellt seit über 40 Jahren Balsamico her. Nun hat er seine Eichenfässer ersetzt. Jetzt fehlt noch der Wein, damit die Produktion wieder anläuft.

Nach 30 Jahren hat Andy Pape seine Eichenfässer durch neue ersetzt. Bild: Mathias Förster

Seit über 40 Jahren stellt der Geroldswiler Andy Pape seinen eigenen Balsamico her. Jährlich rund 15 Liter. Dafür braucht er ungefähr 150 Liter Wein. Die Produktion befindet sich im unteren Stockwerk der Pape Werbe AG im Weininger Gewerbepark gleich an der Grenze zu Geroldswil. Dort stehen auch die vier neuen Eichenfässer, die sich Pape kürzlich angeschafft hat. Die alten sind nach über 30 Jahren an ihr Lebensende gekommen.

Die Fässer stammen zum einen aus der Küferei Suppiger in Küssnacht am Rigi und zum anderen aus einer Küferei im Zürcher Unterland. Mit jeweils 20 Litern Kapazität haben sie ein grösseres Volumen als die alten, die um die 12 Liter fassen konnten. Auch die Hähne für die Fässer sind neu. Sie bestehen nicht mehr aus Holz, sondern aus Edelstahl, und sind damit langlebiger. Gekostet hat ein Fass um die 500 Franken.

Nun benötigt Pape noch neuen Wein, um wieder Balsamico herzustellen. «Ich bin froh, wenn mir die Leute Wein, den sie nicht mehr trinken wollen, geben», sagt er. Ansonsten kaufe er sich den Wein auch selbst.

Denn ans Aufhören denkt Pape noch lange nicht. «Wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du nicht einfach so aufhören», sagt er über sein grosses Hobby. Obwohl sein Balsamico auch gekauft werden kann – ein Fläschchen mit einem Deziliter kostet 18 Franken – verschenkt Pape sein Produkt oft an Kunden und Freunde. «Und ich bringe meinem Coiffeur immer ein paar Fläschchen mit. Er schneidet mir dafür die Haare», sagt Pape.

Andy Pape hat verschiedene Methoden ausprobiert

Andy Pape produziert den Balsamico zusammen mit seiner Mitarbeiterin Fabienne Müller. Dabei bereiten sie ihn auf ihre eigene Art zu. «Es gibt wenig bis keine Bücher darüber, wie man Balsamico herstellt. Vieles musst du selbst ausprobieren», sagt Pape. Er habe schon verschiedene Methoden ausprobiert. Einige hätten gepasst, andere nicht. Ein wichtiger Bestandteil für die Herstellung von Essig ist jedenfalls die sogenannte Essigmutter.

Das ist eine geschichtete Masse aus Essigsäurebakterien. «Sie ist manchmal hart, manchmal ist sie fest, manchmal lederig, manchmal geléeartig», so Pape. Mithilfe der Essigmutter wird der Alkohol des Weins zu Essigsäure fermentiert. «Ich wollte mal weissen Balsamico machen, mit Weisswein und einer weissen Essigmutter. Die ist aber immer wieder kaputtgegangen», sagt er.

Balsamicoherstellung dauert mehrere Monate

Aufgrund des süsslichen Geschmacks passt Balsamico laut Andy Pape auch gut zu Desserts. Bild: Mathias Förster

Als Erstes kommt der Wein in einen grossen Glasbehälter, wo er dank der Essigmutter zu Essig wird. Nach einigen Wochen kommt der Essig dann in die Eichenfässer, wo er für zirka einen Monat gelagert wird. Danach wird der Essig zu Balsamico verkocht. Pape fügt seinem Balsamico noch eine weitere Zutat hinzu. «Diese verrate ich aber nicht», sagt der Geroldswiler und lächelt. Das Geheimrezept bewahre er in einem Tresor auf.

Papes Balsamico passt zu verschiedenen Speisen. Für viele Leute sei Balsamico einfach nur Essig. Er sage dann jeweils: «Nennt meinen Balsamico bitte nicht Essig, der mag das nicht.» Oft werde Balsamico als Salatdressing verwendet. Doch er sei wesentlich vielfältiger einsetzbar. Er passe etwa gut zu Trockenfleisch oder wegen seiner leichten Süsse auch zu Vanilleglace.

Auf sein Balsamico-Hobby kam Andy Pape durch eine spontane Idee einer Kollegin. Bild: Mathias Förster

Andy Pape gründete die Pape Werbe AG in den 1970er-Jahren. Sie hat sich auf Werbedruck und Messebau spezialisiert. Inzwischen geht es Andy Pape ruhiger an - vor fünf Jahren hat er die Firma seinem Sohn Cyrill übergeben.

«Die Idee mit dem Balsamico kam mir spontan, als wir unseren Sitz noch am Goldbrunnenplatz in Wiedikon hatten», sagt Pape. Dort habe er einst eine Palette mit Weinflaschen für Kunden unter einer Treppe gelagert. Diese ging mit der Zeit vergessen. Als Pape den Wein ein Jahr später probierte, schmeckte er flach und war nicht mehr spritzig. «Dann sagte mir eine Kollegin: ‹Mach doch Essig daraus, ich gebe dir eine Essigmutter.›» Der Rest ist Geschichte.