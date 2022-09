Weiningen Verein für Kinder mit seltenen Krankheiten hat weitere 40000 Franken gesammelt Verein für Kinder mit seltenen Krankheiten hat weitere 40000 Franken gesammelt Die Benefiz-Gala mit Pianist Chris Conz und Band im Restaurant Belvoirpark in Zürich hat sich gelohnt.

15 Bilder 15 Bilder Bilder von der KMSK-Benefiz-Gala. ZVG

Der von Manuela Stier im Jahr 2014 in Weiningen gegründete Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten hat letzten Freitag im Restaurant Belvoirpark in Zürich eine Benefiz-Gala durchgeführt. «40 000 Franken kamen an diesem Abend für Kinder mit seltenen Krankheiten zusammen», schreibt Gründerin und Geschäftsführerin Manuela Stier in einer Mitteilung. Im Rahmen der Benefiz-Gala wurden verschiedene Objekte versteigert. Zudem trat der renommierte Pianist Chris Conz mit seiner Band The Royal Rhythms auf, der auch schon am Stride & Boogie Summit in Urdorf seine Musik zum Besten gegeben hat.

Der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK) unterstützt betroffene Familien finanziell. Seit der ­Vereinsgründung 2014 sind so zwei Millionen Franken geflossen. Zudem führt der Verein unter anderem Familien-Events durch, um Betroffene miteinander in Verbindung zu bringen. Rund 705 betroffene Familien sind laut ­Angaben des Vereins bereits im Familien-Netzwerk des ­Vereins mit dabei.

Das Engagement von Stier und ihrem Verein, das in Weiningen seinen Anfang genommen hatte, wurde im April 2022 besonders gewürdigt. Da hat Stier den ersten «Viktor Award» gewonnen, der als «Oscar des Schweizer Gesundheitswesens» gilt. Sie gewann in der Kategorie Herausragendste Persönlichkeit. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden im Rahmen einer Wahl durch das Publikum und eine siebenköpfige Jury erkoren. Als Trägerschaft fungieren das Branchenportal «Medinside» und die Agentur Santémedia.