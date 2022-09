Weiningen Trotz mässiger Saison: Am Trüffelmarkt kommen Feinschmecker auf ihre Kosten Der heisse Sommer war nicht ideal für das Trüffelwachstum. Dennoch gab es am 11. Zürcher Trüffelmarkt in Weiningen eine grosse Auswahl an Produkten zu kaufen.

Tiziano Dugaro sammelt sei 30 Jahren Trüffel. Diese Saison sei bisher mässig verlaufen, sagt er. Céline Geneviève Sallustio

Nur wenige Sonnenstrahlen dringen durch die grauen Regenwolken. Dennoch herrscht an diesem Samstag emsiges Treiben am Zürcher Trüffelmarkt beim Weingut Haug in Weiningen. Die Auswahl an den Ständen lässt die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen. Angeboten werden Häppchen, Aufstriche, Würste, Ravioli und vieles mehr.

Am Eingang des Marktes haben Christine Schmid und ihre Tochter Michaela ihren Stand aufgebaut. Michaela Schmid nimmt eine Knolle unter der Glashaube hervor und legt sie auf die Waage: 17 Gramm. «Dieses Jahr haben wir keine grossen Trüffel gefunden. Die grösste Knolle, die wir gefunden haben, wiegt 46 Gramm.»

Ein einfaches aber leckeres Rezept

Auch Standbetreiber Tiziano Dugaro sagt, dass die bisherige Trüffelsaison mässig gelaufen ist: «Das heisse Wetter im Sommer war nicht ideal für das Trüffelwachstum.» Der Bieler Restaurantbesitzer sammelt seit 30 Jahren Trüffel und hat ein einfaches Lieblingsrezept: Spiegeleier mit etwas gehobeltem Burgundertrüffel. So komme der Geschmack am besten zur Geltung.

«Ich komme gerne hierher und geniesse die Stimmung», sagt Beatrice Schaub. Doch sie sei nicht wegen der Trüffel hier: «Ich beobachte gerne andere Hunde», sagt Schaub, die eine elfjährige Hündin der italienischen Rasse Lagotto Romagnolo hat. Diese haben sich als verlässliche Spürnasen einen Namen gemacht. «Mit Fjalla suche ich beispielsweise auf der Lägern nach Trüffeln.» Die Hundecoiffeuse ist der Ansicht, dass jeder Hund nach Trüffeln suchen könne. Dafür brauche es einfach viel Training. Die Trüffelsuche sei allerdings geistig sehr anspruchsvoll für die Vierbeiner.

Eine kräftige Bouillon als Geheimnis

Auch für das leibliche Wohl ist am Trüffelmarkt gesorgt. Drei Männer rühren in einem riesigen Kochtopf Risotto. Auf ihren Kochschürzen steht «Roger’s Risottotruppe». Die Standbetreiber stellen den Köchen ihre Trüffel für den Risotto zur Verfügung. Was ist das Geheimrezept für einen gelungenen Trüffelrisotto? «Man muss mit viel Liebe rühren und braucht eine kräftige Bouillon», sagt Roger Handschin, der Tätschmeister der Kochtruppe. «Für 50 Portionen rechnen wir mit 5 Kilogramm Reis», sagt Handschin. Sobald der Risotto fertig ist, wird frischer Trüffel darüber gehobelt. Bis um 13 Uhr haben die Köche bereits 250 Portionen Risotto verkauft. «Bis zum Ende des Marktes um 16 Uhr rechnen wir mit 400 bis 450 Portionen», sagt Handschin.