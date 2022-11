Weiningen Sanierung des Staudamms beim Feuerwehrweiher: Gemeinde hat für das Projekt 300'000 Franken budgetiert Die Weininger Gemeindeversammlung befindet am 1. Dezember über das Budget 2023. Demnach soll nächstes Jahr die Instandstellung des Staudamms starten.

Die kleinste Stauanlage der Schweiz: 300'000 Franken sind unter anderem für die Planung der Staudammsanierung beim Grossen Weiher im Langenmoos, auch bekannt als Feuerwehrweiher, vorgesehen. Chris Iseli

In Weiningen steht eine der kleinsten Stauanlagen der Schweiz. Sie befindet sich beim Feuerwehrweiher im Wiesetäli. Die Strasse, die zum Winzerhaus führt, bildet den sichtbaren Teil des Damms mit einer Stauhöhe von 4,2 Metern und einem Stauvolumen von 16'000 Kubik. Weil der Damm undicht und nicht erdbebensicher ist, muss er instand gestellt werden.

Die Gemeinde hat dafür im Budget 2023 Investitionen eingeplant. Sie will für die Staudammsanierung und den Ausbau des Hochrütibachs/Chrüzibachs in einem ersten Schritt 300'000 Franken ausgeben. Insgesamt rechnet sie für die Sanierung der Stauanlage mit Kosten von rund 2,4 Millionen Franken.

2023 werden weitere Investitionen für den Hochwasserschutz nötig. Vorgesehen sind Planungs- und Projektierungsarbeiten im Bereich Friedhof bis Lindenplatz und für den Trüeb- und Länggenbach in der Höhe von 400'000 Franken. Insgesamt plant die Gemeinde Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 3,48 Millionen Franken.

Einen grossen Posten stellt der Strassenunterhalt dar. Die Sanierung der Badenerstrasse 34 bis 36 habe infolge eines Rekurses nicht im Jahr 2022 durchgeführt werden können, schreibt die Gemeinde in der Weisung zur Gemeindeversammlung. Daher sei der Betrag von 900'000 Franken ins 2023 verschoben worden.

Planung für Werkhof und Feuerwehrstützpunkt beginnt

Instand gestellt werden muss auch die Bruderbergstrasse für 400'000 Franken. 2023 angegangen werden soll auch die Planung eines neuen Werkhofs und eines neuen Feuerwehrgebäudes auf dem Gubrist-Deckel. Dafür hat die Gemeinde je 100'000 Franken vorgesehen.

Über das Budget 2023 abgestimmt wird an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember. Erwartet wird ein Plus von rund 30'000 Franken bei einem Aufwand von 11,33 Millionen und einem Ertrag von 11,36 Millionen Franken. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde soll bei 85 Prozent bleiben. Im gleichen Zuge soll das Stimmvolk den Finanz- und Ausgabenplan 2023 bis 2027 zur Kenntnis nehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind im Bereich Bildung rund 250'000 Franken weniger budgetiert. Die Gründe dafür sind gemäss Weisung die Schliessung einer Kindergartenklasse, die Abnahme der Schülerzahl an der Primarschule Oetwil-Geroldswil sowie der Stufenwechsel von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Schulungsbedarf.

Die Gemeinde rechnet im Bereich Gesundheit mit leicht höheren Ausgaben, verglichen mit dem Vorjahr. Das habe mit den teuerungsbedingt gestiegenen Gesamtkosten in Alters- und Pflegeheimen zu tun. Überdies bestehe eine hohe Nachfrage nach Spitex-Leistungen.

Der Jugendschutz kostet mehr

Rund 650'000 Franken Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr erwartet man im Bereich Soziale Sicherheit. Ergänzungsleistungen würden zunehmend in Anspruch genommen. Auch der Aufwand im Jugendschutz wird steigen. «Am 1. Januar 2022 ist das neue Kinder- und Jugendheimgesetz in Kraft getreten. Die Übernahme der Leistungen wird durch den Kanton sichergestellt. Die Gesamtkosten werden, unabhängig von der Fallzahl, nach der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden umgelegt», steht in der Weisung.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt, das Budget 2023 und den Steuerfuss von 85 Prozent zu genehmigen. Nichtsdestotrotz zeigt sie sich besorgt. «2023 sind einige Planungskredite budgetiert, die mittel- oder langfristig mit der Ausführung dieser Projekte zu einer zusätzlich höheren Verschuldung führen werden.»